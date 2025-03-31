Spirit of the North 2 выйдет 8 мая на PC и консолях

Издатель Silver Lining Interactive и разработчик Infuse Studio объявили, что Spirit of the North 2 выйдет 8 мая на PlayStation 5, Xbox Series и PC (Steam). Кроме цифровой версии, для PS5 и PC будут доступны физические стандартные и коллекционные издания.

Во втором приключении игроки возьмут на себя роль одинокого лиса, сопровождаемого верным вороном. Их цель – спасти Хранителей, захваченных зловещим шаманом Гримниром. Готовьтесь исследовать огромный мир, наполненный древними тайнами, магией и испытаниями, которые раскроют скрытую историю этой земли.

Игра предлагает открытый мир, созданный на движке Unreal Engine 5, с живописными ландшафтами и разнообразными регионами. Игроки смогут настроить внешний вид своего лиса и ворона, а также испытать новые механики, включая сражения с порочными духами и использование мистических сил для преодоления препятствий. В процессе исследования можно будет разгадывать древние руны, раскрывая скрытые тайны мира. Атмосферный саундтрек будет динамически меняться в зависимости от хода приключения.