Метроидвания с покадровой анимацией The Spirit of the Samurai выйдет 12 декабря

Британский издатель игр Kwalee и испанский разработчик Digital Mind S.L. объявили дату выхода предстоящего 2D-приключенческого боевика The Spirit of the Samurai. Игра выйдет на ПК в Steam 12 декабря 2024 г.

Разработчики также представили новое пояснительное видео, демонстрирующее трех персонажей игры, боевую систему, улучшения и многое другое. Поклонники также могут опробовать это приключение, вдохновленное японской мифологией, поскольку демоверсия The Spirit of the Samurai будет доступна с Steam Next Fest с 14 октября.

В The Spirit of the Samurai игроки возьмут на себя роль Такеши, японского самурая, которому поручено защищать свою деревню от беспощадного натиска Они; Чисая, его спутника-воина-кота и маленького, но задиристого Кодама. Приготовьтесь противостоять легионам тэнгу, нежити и ужасающему Дзёрогумо, все это вдохновлено японской мифологией. Приготовьтесь к действительно уникальному и интенсивному кинематографическому приключению с покадровой анимацией.