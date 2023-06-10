Метроидвания в стиле покадровой анимации The Spirit of the Samurai получила новый трейлер ©

The Spirit of the Samurai – эта стильная и брутальная 2D-приключенческая игра, запланированная к выпуску в следующем году для ПК и Atari VCS, включает в себя анимацию в стиле покадровой анимации на протяжении всего игрового процесса, а также высококлассные ролики CGI.

Действие происходит в феодальной Японии, и вы будете играть за трех персонажей на протяжении всего своего путешествия; самурай по имени Такеши, дух по имени Кодама или кот Чисай. Все они имеют уникальную игровую механику, которую нужно освоить, поэтому вам захочется менять свою стратегию на лету в зависимости от того, кем вы управляете.

На протяжении своего самурайского приключения вы будете путешествовать через все, от маленьких деревень, лесов и гор до больших подземных областей, пещер и подземелий, чтобы сражаться с врагами и открывать секреты.

Путешествие, чтобы узнать, кто вы на самом деле, часто блокируется врагами, основанными на японской мифологии — приготовьтесь столкнуться с они, олицетворяющими зло, армией легендарных существ, известных как тенгу, нежитью, и типом ёкай, известным как Джорогумо, который меняет форму между формами паука и красивой женщины.