Cимулятор жизни Spirittea, вдохновленный анимэ "Унесённые призраками", вышел на ПК, Switch и Xbox

Издательский лейбл No More Robots и студия разработки Cheesemaster Games сообщили, что Spirittea, симулятор сельской жизни, вдохновленный классическим анимэ студии Ghibli «Унесённые призраками», стал доступен на Xbox и PC Game Pass, Nintendo Switch и Steam.

Вдохновленная в равной степени культовым симулятором жизни Stardew Valley и классическими аниме и мангой, посвященными духам, такими как «Унесённые призраками», Spirittea следует за писателем, который сбежал в сельскую местность, чтобы очистить голову и найти вдохновение для своего следующего романа. Однако после того, как наш главный герой случайно выпил из старого мистического чайника, он начинает видеть, что духовный мир пересекается с его реальностью. Вонян, надоедливый кошачий дух и верный проводник, показывает нашему писателю, сколько духов нужно спасти, и передает ключи от старой бани, куда духи ходят расслабиться.

Spirittea — это симулятор жизни, управленческая и детективная игра в одном. Игроки живут изо дня в день, находят местных NPC и духов, которые могут им помочь, и занимаются множеством различных хобби, начиная от ловли насекомых и заканчивая караоке.

Каждый дух, которому вы поможете, появится в вашей бане, где вы сможете предложить ему полотенца, соль, закуски и чудесную горячую ванну. Модернизация вашей бани новой мебелью, комнатами и ваннами — это ключ к привлечению самых захватывающих духов, в том числе неуловимых Лордов-духов, каждый из которых занимает целую комнату.