На стартовой неделе Spirittea привлекла 150 000 игроков и получила 1 миллион долларов дохода

Spirittea, симулятор сельской жизни, вдохновленный классическим аниме "Унесённые призраками" от студии Ghibli, произвел огромный фурор за неделю запуска: более 150 000 игроков и продажи обеспечили игре будущее на долгое время.

Созданная сольным разработчиком Дэном Беккертоном, также известным как Cheesemaster Games, и изданная No More Robots, Spirittea рассказывает о писателе, который сбежал в сельскую местность, чтобы очистить голову и найти вдохновение для своего следующего романа. Выпив из призрачного чайника, он обретает духовное зрение и может начать помогать местным духам в их проблемах.

За первую неделю игра принесла доход в 1 миллион долларов и стала прибыльной с первого же дня. Затраты на разработку теперь, по сути, окупились в три раза, и планы по значительному расширению игры в ближайшие месяцы и годы реализованы.

Свою роль сыграли высокие продажи Nintendo Switch: игра появляется в чартах самых продаваемых товаров почти во всех регионах Nintendo eShop. Между тем, включение Spirittea в подписку Game Pass предоставило 10 000 дополнительных игроков.

Spirittea теперь будет проходить период постоянных обновлений, первоначально исправляя любые проблемы, обнаруженные сообществом, прежде чем перейти к новому бесплатному контенту для игры.