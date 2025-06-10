Компания Nintendo удивила фанатов серии Splatoon внезапным анонсом Splatoon Raiders — первого в истории франшизы спин-оффа, который выйдет эксклюзивно для Nintendo Switch 2. В свежем трейлере показали дебютные кадры проекта, в том числе нового главного героя и загадочный архипелаг Спиралит.

В этой игре игрокам предстоит взять на себя роль персонажа по имени Машинист — специалиста-механика с неизвестным прошлым. Вместе с уже знакомыми героями из трио Трильо (Deep Cut) они отправятся в новое приключение, полное загадок, скрытых тайн и, скорее всего, уникальных миссий. Визуально проект сохраняет фирменную стилистику Splatoon, но делает ставку не на мультиплеер, а на приключенческий одиночный формат.

Хотя дата выхода Splatoon Raiders пока не раскрыта, и подробности о геймплее остаются за кадром, ясно одно — Nintendo хочет расширить границы своей популярной вселенной. Как показала практика, одиночные режимы в Splatoon всегда были тепло приняты, а теперь, похоже, разработчики готовы углубиться в полноценное сюжетное повествование.

Любопытно, что несколько месяцев назад известный инсайдер намекал на новую игру во вселенной Splatoon, и, по всей видимости, речь шла именно о Raiders. И хотя проект не является номерной частью серии, он обещает стать важной вехой для франшизы.

Есть надежда, что больше деталей об игре будет раскрыто уже на Gamescom 2025, куда Nintendo планирует вернуться после перерыва. Splatoon Raiders может стать одной из ключевых премьер на новой консоли Switch 2 и задать вектор развития серии на годы вперёд.