Собрание акционеров Nintendo, по сообщениям, сорвал разгневанный фанат, жалующийся на Splatoon 3 ©

Как сообщается, собрание акционеров Nintendo было сорвано игроком Splatoon 3, который использовал сессию вопросов и ответов, чтобы пожаловаться на предполагаемое отсутствие поддержки мужских персонажей.

Как сообщает Video Games SI, серия сообщений пользователя Твиттера NStyles описывает события собрания акционеров. Когда ему представилась возможность задать вопрос о результатах деятельности Nintendo, игрок Splatoon 3 заявил, что, по его мнению, женские персонажи в игре получили преференции.

"Компания откровенно обделяет мальчиков в Splatoon, и я хотел бы увидеть некоторые улучшения", - сказал он. "В Splatoon 3 гораздо больше возможностей для настройки [чем в первых двух играх], и здесь явно прослеживается предпочтение девочек по сравнению с мальчиками".

"Мне очень грустно, когда люди говорят: если вам нравится играть мальчиком, то вам не понравится играть в Splatoon".

Президент Nintendo Сюнтаро Фурукава якобы попытался остановить жалобу игрока Splatoon 3, сказав, что вопрос слишком длинный, но безуспешно, так как человек продолжил. Закончив, Фурукава поблагодарил его за игру в Splatoon 3 и за то, что он поделился своим мнением.

Один из пользователей Twitter, назвавший себя игроком Splatoon 3, сообщил, что отправил несколько электронных писем в Nintendo с выражением своей обеспокоенности и, не получив ответа, купил акции компании, чтобы получить возможность задать вопрос напрямую руководству.

Этот человек также утверждает, что купил консоли Nintendo Switch в кредит, а затем продал их за наличные, чтобы приобрести акции, необходимые для участия во встрече.