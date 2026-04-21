Названа дата выхода Splatoon Raiders - спин-офф выйдет летом 2026 года

Splatoon Raiders обзавелась официальной датой релиза. Nintendo сообщила, что игра выйдет 23 июля 2026 года и станет эксклюзивом для Nintendo Switch 2.

Проект был впервые представлен летом прошлого года вместе с обновлением для Splatoon 3, однако тогда сроки выхода не раскрывались. Теперь же компания подтвердила запуск и показала новый трейлер, демонстрирующий ключевые особенности игры.

В отличие от предыдущих частей серии, Splatoon Raiders делает ставку на одиночное прохождение. Игрокам предстоит взять на себя роль механика и отправиться исследовать загадочные острова Спиралайт вместе с музыкальным трио Deep Cut.

В ходе приключения пользователи смогут настраивать внешний вид персонажа, использовать разнообразные гаджеты и применять фирменное «чернильное» оружие. Основными противниками станут агрессивные существа Salmonids, с которыми придётся сражаться в поисках сокровищ.