Nintendo объяснила, почему выпустила Splatoon Raiders вместо Splatoon 4

Nintendo рассказала, почему следующим крупным проектом серии стала не полноценная Splatoon 4, а спин-офф Splatoon Raiders.

Продюсер игры Сэйта Иноуэ в интервью Nintendo объяснил, что команда хотела показать другую сторону франшизы. После более чем 11 лет развития серии и трех основных частей разработчики решили сделать проект, где игроки смогут сосредоточиться на исследовании и одиночном прохождении.

Splatoon Raiders отходит от привычной соревновательной формулы серии. Игра предлагает одиночное приключение в стиле roguelite, исследование мира и кооперативный режим, вместо постоянных матчей Turf War.

По словам Иноуэ, Nintendo хотела превратить менее заметные элементы Splatoon — сюжетные миссии и кооперативный режим Salmon Run — в полноценный самостоятельный опыт.

При этом разработчик подчеркнул, что Nintendo не отказывается от соревновательной части серии. Именно поэтому проект решили выпустить как отдельный спин-офф, а не называть его Splatoon 4.

Splatoon Raiders стал первой эксклюзивной игрой серии для Nintendo Switch 2, продолжив линейку новых проектов для консоли вместе с Mario Kart World, Donkey Kong Bananza и другими релизами.