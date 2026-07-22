Nintendo подробно показала Splatoon Raiders - одиночное приключение превратит серию в охоту за сокровищами

Nintendo опубликовала восьмиминутный обзорный трейлер Splatoon Raiders, подробно раскрыв ключевые особенности нового ответвления серии. Игра выйдет уже 23 июля эксклюзивно для Switch 2 и предложит совершенно иной формат по сравнению с предыдущими частями франшизы. Вместо привычных сетевых сражений игроков ждёт сюжетное приключение с исследованием островов, развитием базы и поиском сокровищ.

Главным героем станет Механик, который после аварийной посадки вместе с музыкальным трио Deep Cut отправится исследовать загадочный архипелаг Спирхалайт. Игрокам предстоит совершать рейды на острова, сражаться с ордами Салмонидов, добывать ценные ресурсы и постепенно раскрывать тайны этого региона, чтобы найти дорогу домой.

Одной из центральных механик станет развитие корабля-убежища. Все найденные во время вылазок трофеи можно использовать для улучшения оружия, модернизации снаряжения и создания новых возможностей для последующих экспедиций. При этом разработчики подчёркивают, что добыча сохраняется независимо от исхода рейда, поэтому каждое путешествие приносит прогресс.

Для прохождения доступны три типа чернильных танков, ориентированных на разные стили игры. Скоростной делает ставку на мобильность, мощный рассчитан на прямые столкновения с противниками, а тактический позволяет контролировать поле боя с помощью специальных гаджетов. Все устройства можно дополнительно настраивать, комбинируя найденные улучшения.

Фирменные механики Splatoon также остались на месте. Игроки смогут покрывать окружение чернилами, плавать по окрашенным поверхностям, карабкаться по стенам и использовать воздушные потоки для быстрого перемещения по островам. В бою поможет роботизированный напарник под управлением одного из участников Deep Cut, которого можно использовать как для мощных атак, так и для исследования локаций.

Кроме одиночной кампании, Splatoon Raiders поддерживает совместное прохождение. К игре смогут присоединиться до трёх человек через интернет или локальную сеть, а система автоматически скорректирует баланс, чтобы сохранить комфортный уровень сложности. Также подтверждена поддержка amiibo из серии Splatoon, открывающих эксклюзивные костюмы для главного героя.

Судя по представленным материалам, Nintendo не просто расширяет вселенную Splatoon, а экспериментирует с новым жанром, сочетая знакомую механику чернил с элементами приключенческой игры, исследования и развития персонажа. Для поклонников серии это может стать самым необычным проектом франшизы за всё время её существования.