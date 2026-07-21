Splatoon Raiders стартует с оценками на уровне основной серии и может стать новой веткой франшизы Nintendo

Первый спин-офф серии Splatoon получил оценки, которые почти не уступают главным играм франшизы. Судя по отзывам критиков, Splatoon Raiders может стать не просто экспериментом Nintendo, а началом отдельной серии.

За два дня до релиза игра получила среднюю оценку 80 баллов на OpenCritic и 81 балл на Metacritic. Для сравнения, предыдущие части серии также показывали стабильные результаты: первая Splatoon получила 81 балл, а Splatoon 2 и Splatoon 3 — по 83.

Главное отличие Raiders — переход от привычных сетевых сражений к одиночному приключению. Некоторые критики считают это удачным изменением. Например, Nintendo Life и IGN оценили игру в 9/10, отметив разнообразный геймплей и новые возможности для серии. Однако часть обозревателей посчитала, что без фирменного режима Turf War игра потеряла часть своей уникальности.

Теперь будущее Splatoon Raiders зависит не только от отзывов, но и от продаж. Основные части серии уже преодолели отметку в 10 миллионов проданных копий каждая, поэтому Nintendo наверняка будет внимательно следить за результатами спин-оффа.

Если игра найдет свою аудиторию, Raiders вполне может стать второй полноценной веткой Splatoon — с собственными продолжениями и отдельным направлением развития.