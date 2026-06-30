Splatoon Raiders выйдет 23 июля на Nintendo Switch 2: 100 видов оружия, три типа танков и битвы с лососевыми

В рамках свежей презентации Nintendo Direct компания анонсировала Splatoon Raiders — спин-офф культовой серии, который выйдет 23 июля 2026 года эксклюзивно на Nintendo Switch 2. В отличие от основных частей, это одиночное приключение, где игроки возьмут на себя роль Механика и отправятся на исследование Спирхалитских островов.

Главная задача Механика — помогать Дип Кату и находить сокровища. Исследование островов осложняется агрессивными лососевыми: чем «соленее» противник, тем он сильнее. В арсенале игрока — более 100 видов оружия. Часть из них можно добыть, побеждая врагов; у каждого оружия есть уровни и редкость, а редкие экземпляры дают особые способности.

Ключевая механика Splatoon Raiders — управление тремя типами мехов:

Скоростной — для высокой мобильности.

— для высокой мобильности. Мощный — для ближнего боя.

— для ближнего боя. Тактический — для контроля территории.

У каждого танка уникальные гаджеты, которые можно модифицировать с помощью деталей, выпадающих из лососевых. Модификации позволяют, например, увеличить урон от бумеранга или подбирать яйца мегасилы. Танки прокачиваются, открывая доступ к новым гаджетам.

Механик повышает уровень, становясь сильнее. На корабле-убежище можно улучшать не только танки, но и создавать новое оружие и гаджеты с помощью союзников — Шивер и Фрай. Также доступны Реликвии: они дают уникальные преимущества для мехов, но требуют серьёзных вложений.

В Splatoon Raiders предусмотрены этапы с особыми условиями — например, сбор энергетических яиц с ограничениями на использование гаджетов. На некоторых уровнях сложность растёт постепенно: по мере продвижения лососевые становятся сильнее, а игроку приходится пробиваться через несколько подуровней подряд.

Проект поддерживает как одиночное прохождение, так и кооперативный режим. Splatoon Raiders выйдет 23 июля 2026 года на Nintendo Switch 2.