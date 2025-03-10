"Дань уважения": авторы Split Fiction добавили отсылку на Assassin's Creed

В кооперативном экшене можно совершить легендарный «прыжок веры»

Разработчики Split Fiction решили оставить приметную «пасхалку» в своей новой игре. Героини кооперативного экшена могут совершить культовый «прыжок веры» в сено из Assassin's Creed.

На такую отсылку обратила внимание Ubisoft. Разработчики отметили, что прыжок из Split Fiction выглядит крайне знакомым.

Прыжок выглядит очень знакомым. Поздравляем с релизом Split Fiction!

Hazelight Studios ответила коллегам по игровой индустрии. Авторы Split Fiction добавили такую отсылку в качестве «дани уважения» культовой серии Assassin's Creed.

Это наша довольно верная дань уважения, если можно так выразиться. Благодарим за поздравления, ждем вас 20 марта! [дата релиза Assassin's Creed: Shadows].

Split Fiction вышла 6 марта на ПК, PS5 и Xbox Series X|S. Новую игру Юсефа Фареса активно хвалят за новое слово в жанре, а сам кооперативный экшен взломали спустя полчаса после релиза. Автор Split Fiction раскритиковал геймеров, которые увидели в ней повестку.