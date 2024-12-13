Дебютный трейлер новой игры Юсефа Фареса обещает безумные кооперативные приключения в разных мирах

Студия Hazelight Studios, известная благодаря успешным кооперативным проектам, наконец-то раскрыла свой новый проект. На The Game Awards 2024 был анонсирован Split Fiction — игра, где акцент вновь сделан на совместное прохождение.

В центре сюжета — две главные героини, которые оказываются в различных симуляционных мирах: пустынях, неоновых мегаполисах и фантастических локациях. Чтобы выбраться из ловушек таинственной корпорации, им придется объединить усилия, выполнять задания и адаптироваться к уникальным механикам каждого уровня.

Split Fiction обещает стать новой вехой в жанре кооперативных игр, предлагая не только увлекательный геймплей, но и визуальное разнообразие. Релиз игры запланирован на 2025 год.