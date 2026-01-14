"ЕА получает больше критики, чем заслуживает" - Йозеф Фарес встал на защиту своего издателя

В интервью The Game Business директор Split Fiction Йозеф Фарес встал на защиту Electronic Arts, заявив, что компания получает больше критики, чем заслуживает, особенно в индустрии видеоигр.

Он поясняет, что для Hazelight Studios, которую он основал и с которой выпустил несколько других отличных игр, включая It Takes Two и A Way Out, отношения с EA очень позитивные. Партнёрство, которое они поддерживают через EA Originals, уважает творческую свободу студии, и Фарес говорит, что сотрудники EA — это настоящие люди, увлечённые играми, а не руководители, отстранённые от разработки:

Все люди, которые меня окружают в EA, — геймеры. Они любят игры. Это не похоже на то, что я сижу с корпоративными людьми в костюмах. Это не так. И людям не стоит беспокоиться, потому что Hazelight всегда будет делать то, что хочет.

Он признает, что все издатели иногда совершают ошибки, приводя в пример Nintendo, Microsoft и даже Sony, но считает, что EA несправедливо считают «злодеем» индустрии, тогда как для Hazelight это сотрудничество работает очень хорошо и не ограничивает её творчество.