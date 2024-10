EA выпустит игру под брендом EA Originals до конца марта - это может быть Split Fiction от Hazelight

Компания Electronic Arts выпустила новый квартальный отчет, в рамках которого сообщила о том, что помимо Dragon Age: The Veilguard издательство планирует до конца марта 2025 года выпустить еще одну игру, которая выйдет в рамках партнерского соглашения.

Издание IGN считает, что этой игрой может стать Split Fiction от Hazelight: ранее Юсуф Фарес поделился изображением с документацией игры, где EA Originals значилась как издатель предстоящей игры. Под этим издательским лейблом так же были выпущены A Way Out и It Takes Two.

Скорее всего, официальный анонс Split Fiction состоится уже в ноябре на 10-летний юбилей студии Hazelight - ранее на это намекал официальный аккаунт разработчиков. Либо анонс может состояться на The Game Awards 2024, которая пройдет в декабря.