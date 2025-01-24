Hazelight Studios готовится к релизу кооперативной адвенчуры Split Fiction: новый трейлер покажут на следующей неделе

Авторы It Takes Two из Hazelight Studios готовятся представить больше деталей о своем новом проекте Split Fiction. На следующей неделе выйдет трейлер, который покажет свежий геймплей кооперативной игры, рассчитанной исключительно на двух игроков. Для прохождения достаточно одной копии игры.

В середине февраля разработчики раскроют больше информации о сюжете и персонажах. В это же время появятся превью от журналистов, а в начале марта стримеры начнут трансляции, чтобы продемонстрировать проект аудитории.

Релиз Split Fiction намечен на 6 марта для PS5, Xbox Series S|X и PC. Поддержка русского языка, к сожалению, отсутствует.