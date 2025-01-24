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Split Fiction 06.03.2025
Адвенчура, Кооператив
5.8 39 оценок

Hazelight Studios готовится к релизу кооперативной адвенчуры Split Fiction: новый трейлер покажут на следующей неделе

butcher69
Новости

Авторы It Takes Two из Hazelight Studios готовятся представить больше деталей о своем новом проекте Split Fiction. На следующей неделе выйдет трейлер, который покажет свежий геймплей кооперативной игры, рассчитанной исключительно на двух игроков. Для прохождения достаточно одной копии игры.

В середине февраля разработчики раскроют больше информации о сюжете и персонажах. В это же время появятся превью от журналистов, а в начале марта стримеры начнут трансляции, чтобы продемонстрировать проект аудитории.

Релиз Split Fiction намечен на 6 марта для PS5, Xbox Series S|X и PC. Поддержка русского языка, к сожалению, отсутствует.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
LuckyСat

Что на счет локализации ?

0
JIoMTuK

русский в стиме не заявлен. Видимо, придется какое-то время еще ждать русификатор

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IcyBarret

русского не будет, издатель то ЕА, а это еще те контрацептивы.

0