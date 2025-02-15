Йозеф Фарес хочет, чтобы издатели вроде Ubisoft выпускали локальные кооперативные игры с разделенным экраном

Йозеф Фарес, директор предстоящего кооперативного проекта Split Fiction и предыдущих игр, таких как It Takes Two, считает, что Ubisoft следует сделать локальную кооперативную игру с разделенным экраном. В интервью GamesRadar Фарес критикует Ubisoft за то, что они не взаимодействуют больше с аудиторией, которая хочет локальных кооперативных игр.
Другие издатели этого не делают, и это безумие для меня. Так много людей играют в эти игры, и они им нравятся. Я смотрю на Ubisoft, и они сейчас испытывают большие проблемы, и я надеюсь, что кто-то оттуда послушает это интервью, но почему бы им не взять главного героя Splinter Cell Сэма Фишера и не сделать игру с разделенным экраном?
Фарес, чьи игры в основном вращались вокруг локального кооператива с разделенным экраном, такие как A Way Out и It Takes Two, традиционно был большим сторонником кооператива в играх.
Не робейте и скажите, что игра только с разделенным экраном. Бум, и все. И я могу гарантировать вам, что они продадут огромное количество копий. Да, им даже не нужно делать это в стиле Hazelight; почему бы им не послушать это интервью и не сказать: «А ведь он прав». Это гарантированный успех для них.
Split Fiction была представлена на церемонии The Game Awards в декабре 2024 года. Как и предыдущие игры студии Hazelight, Split Fiction также будет вращаться вокруг кооперативного игрового процесса, в котором два игрока берут на себя роли Зои и Мио. Дуэт оказывается застрявшим в симуляциях друг друга и должен придумать, как выбраться.
Split Fiction выйдет на ПК, PS5 и Xbox Series X/S 6 марта.
Юбисофт: Ага, мы тебя поняли. *выпускает кооперативную игру-сервис с NFT/донатом на разделенном экране с обязательным онлайном*
прикололись же родители и назвали его брата Фарес, то есть полное имя и фамилия Фарес Фарес )) актёр кстати
Да, он у братана на озвучке в игра и в Way Out одного из главгероев с него рисовали. Ещё триллеры с ним хорошие, Мистериум 4 части
Кукухой уже поехал со своим сплитскрином.
Прежде чем давать советы и удивляться, пусть попробует разделить не экран в своем очередном проекте, а точку зрения огромного числа людей, ждущих нормальные синглы без кооперативных заморочек.
Вы может не в курсе, но у Фареса всего 4 игры в этом стиле, включая сделующую. А игровых студий и самих игр очень много, есть из чего выбрать. То, что у него можно только вдвоём играть, не всем подходит, но ведь есть другие варианты. Фарес - не Стетхем, в другие игры играть не запрещал
А я хочу, чтобы творцы типа Фареса делали огромные миры в +- историческом сеттинге. Бум и все. Офигенно же будет
па моему это было умесно когда была одна семейная консоль и небыло интернетов. во вторых опыт игры сомнительный довольно и нужны большие мощности вероятно. скорее тогда уж делать игры с локальным мультиплером на ПеКа пек-пек. правда непонятно как их защить от пиратса и как вобще они будут работать с современыми лаунчерами?
Он хочет окончательно убить Юбиков? Одобряю.
а юбики пусть их попросят выпускать хотя бы субтитры на русском
У меня такой же вопрос к ним, почему нет бота спутника если не с кем играть ? Игры должны быть универсальными а не то что бы навязывать обязательный кооп режим.
Если будет слишком умный бот, будет неинтересно:D Тогда нужна настройка бота .. easy_bot, hard_bot ахха.
А как же выбор персонажа:? Они там спрашивали недавно, если вы с другом будет играть, какого перса выберите:? Кароче кто снова за тёлку играть будет:D
У юбиков и так полно проблем а тут ещё советы дают.))))
Это значит сделать им сделать нового Rayman) только на одном экране, без разделения)
Минусуйте. Нормальные были в своё время локальные кооперативы со сплит скрином , брал икс бокс 360, gears of war 4 игры , borderlands 3 игры, army of two 3 игры, halo 5 игр, resident evil 5,6, kane and lynch 2 игры, diablo 3, far cry 3, да даже fable 2 можно было побегать с друзьями. Кто считает что это плохие игры, ставьте минус, сосчитаем сколько вас. На ПК были но не все, что мощности не было? Просто лень было заморачиваться, проще чтобы люди два раза игру в Стиме купили, на половина игр потом кооп моды сделали тот же Хало, бордерландс, резидент 5, можно было также с разделенным экраном играть. Супер игры! С другом, да хоть с батей побегать!
Сейчас у всех ТВ с диагональю 40+, джойстики копейки стоят, ПК мощнее консоли, в чём проблема просто хотя бы их не выпиливать?
Я не согласен хотя бы потому, что почти половина указанных вами игр - отстойные, т.к. в ряде серий хорошими были только первые части