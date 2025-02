Йозеф Фарес хочет, чтобы издатели вроде Ubisoft выпускали локальные кооперативные игры с разделенным экраном

Йозеф Фарес, директор предстоящего кооперативного проекта Split Fiction и предыдущих игр, таких как It Takes Two, считает, что Ubisoft следует сделать локальную кооперативную игру с разделенным экраном. В интервью GamesRadar Фарес критикует Ubisoft за то, что они не взаимодействуют больше с аудиторией, которая хочет локальных кооперативных игр.

Другие издатели этого не делают, и это безумие для меня. Так много людей играют в эти игры, и они им нравятся. Я смотрю на Ubisoft, и они сейчас испытывают большие проблемы, и я надеюсь, что кто-то оттуда послушает это интервью, но почему бы им не взять главного героя Splinter Cell Сэма Фишера и не сделать игру с разделенным экраном?

Фарес, чьи игры в основном вращались вокруг локального кооператива с разделенным экраном, такие как A Way Out и It Takes Two, традиционно был большим сторонником кооператива в играх.

Не робейте и скажите, что игра только с разделенным экраном. Бум, и все. И я могу гарантировать вам, что они продадут огромное количество копий. Да, им даже не нужно делать это в стиле Hazelight; почему бы им не послушать это интервью и не сказать: «А ведь он прав». Это гарантированный успех для них.

Split Fiction была представлена ​​на церемонии The Game Awards в декабре 2024 года. Как и предыдущие игры студии Hazelight, Split Fiction также будет вращаться вокруг кооперативного игрового процесса, в котором два игрока берут на себя роли Зои и Мио. Дуэт оказывается застрявшим в симуляциях друг друга и должен придумать, как выбраться.

Split Fiction выйдет на ПК, PS5 и Xbox Series X/S 6 марта.