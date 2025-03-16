Йозеф Фарес считает критику в адрес EA зачастую необоснованной и благодарил её за поддержку своей студии

Долгое время компания EA становилась объектом множества шуток о ее жадности. Заявление тогдашнего генерального директора о возможной плате за перезагрузку в Battlefield не помогло улучшить ее репутацию. Однако директор Split Fiction, Йозеф Фарес, утверждает, что компания получает больше критики, чем заслуживает.

В интервью для Knowledge, нового информационного бюллетеня журнала Edge, Фарес рассказывает о сопротивлении, с которым он столкнулся в начале своей карьеры разработчика игр, но добавляет:

"EA определенно никогда не вмешивается в процесс разработки. И я имею в виду полное отсутствие вмешательства".

Фарес сотрудничает с EA с момента выпуска игры A Way Out, его второй игры и первой под своим собственным студией Hazelight Studios.

"Я признаю EA за то, что они действительно верят в это видение и поддерживают его. Они никогда не вмешиваются. Иногда мне кажется, что они получают столько критики, которую не заслуживают. Я не знаю, как они работают с другими, но с нами все отлично". - Фарес.

Учитывая успех игры It Takes Two, ставшей игрой года, и высокие продажи Split Fiction, превысившие миллион копий всего за два дня, неудивительно, что EA доверяет Фаресу и его команде. Кажется, что Фарес умело отстаивает свою позицию и творческое видение.

"Иногда разработчики сталкиваются с проблемами в лидерстве и четком видении", и принимают глупые решения — «нам нужно сделать это ради денег» - говорит он. Вот почему я говорю ясно: никаких микротранзакций, никаких лутбоксов."Иногда я слышу много обвинений в адрес издателя, но я считаю, что это ответственность обеих сторон... Идеальное сочетание - когда издатель уважает разработчика, а у разработчика четкое видение. Если этого нет, есть риск, что издатель начнет вмешиваться все больше и больше. Важно понимать, что мы работаем с креативностью. Мы должны двигать индустрию вперед. Мы не можем позволить себе падать на уровень микротранзакций и лутбоксов. В Hazelight этого никогда не произойдет".

Похоже, у Фареса идеальные отношения инди-разработчик/издатель, но в наши дни они кажутся редкими. Наверняка, его слова помогут другим разработчикам убедиться, что они максимально используют свое время в крупных компаниях.