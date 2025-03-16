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Split Fiction 06.03.2025
Адвенчура, Кооператив
7.6 198 оценок

Йозеф Фарес считает критику в адрес EA зачастую необоснованной и благодарил её за поддержку своей студии

KoRnEr KoRnEr

Долгое время компания EA становилась объектом множества шуток о ее жадности. Заявление тогдашнего генерального директора о возможной плате за перезагрузку в Battlefield не помогло улучшить ее репутацию. Однако директор Split Fiction, Йозеф Фарес, утверждает, что компания получает больше критики, чем заслуживает.

В интервью для Knowledge, нового информационного бюллетеня журнала Edge, Фарес рассказывает о сопротивлении, с которым он столкнулся в начале своей карьеры разработчика игр, но добавляет:

"EA определенно никогда не вмешивается в процесс разработки. И я имею в виду полное отсутствие вмешательства".

Фарес сотрудничает с EA с момента выпуска игры A Way Out, его второй игры и первой под своим собственным студией Hazelight Studios.

"Я признаю EA за то, что они действительно верят в это видение и поддерживают его. Они никогда не вмешиваются. Иногда мне кажется, что они получают столько критики, которую не заслуживают. Я не знаю, как они работают с другими, но с нами все отлично". - Фарес.

Учитывая успех игры It Takes Two, ставшей игрой года, и высокие продажи Split Fiction, превысившие миллион копий всего за два дня, неудивительно, что EA доверяет Фаресу и его команде. Кажется, что Фарес умело отстаивает свою позицию и творческое видение.

Продажи кооперативного приключения Split Fiction за неделю достигли 2 млн копий
"Иногда разработчики сталкиваются с проблемами в лидерстве и четком видении", и принимают глупые решения — «нам нужно сделать это ради денег» - говорит он. Вот почему я говорю ясно: никаких микротранзакций, никаких лутбоксов."Иногда я слышу много обвинений в адрес издателя, но я считаю, что это ответственность обеих сторон... Идеальное сочетание - когда издатель уважает разработчика, а у разработчика четкое видение. Если этого нет, есть риск, что издатель начнет вмешиваться все больше и больше. Важно понимать, что мы работаем с креативностью. Мы должны двигать индустрию вперед. Мы не можем позволить себе падать на уровень микротранзакций и лутбоксов. В Hazelight этого никогда не произойдет".
Создатель Split Fiction и It Takes Two ненавидит микротранзакции в играх, считая, что из-за этого деградирует индустрия

Похоже, у Фареса идеальные отношения инди-разработчик/издатель, но в наши дни они кажутся редкими. Наверняка, его слова помогут другим разработчикам убедиться, что они максимально используют свое время в крупных компаниях.

-28
27
Комментарии: 27
Ваш комментарий
PolGhost
"EA определенно никогда не вмешивается в процесс разработки. И я имею в виду полное отсутствие вмешательства

Скорее всего, это потому что за издевательство его игр отвечало подразделение EA Originals. А они отвечают в основном за инди и игры чуть покрупнее. В общем, работают с независимыми студиями-разработчиками. Вот стала бы студия полноценной частью EA и перешла бы под управление основного издательства, сомневаюсь, что те бы не вмешивались

11
Maksimys Flether

Вот-вот, были же у EA хорошие проекты, но они тупо их убили закрыв студии:

1. Maxis — они же сделали культовый SimCity, Sims, не менее культовый Spore, аналогов которому и по сей день достойных нет. Что мы имеем по итогу? Sims 4 с огромным количеством платных DLC.

2. Westwood Studios — если речь шла об RTS играх, то именно игры этой студии были самыми культовыми и самыми любимыми из всех, в одних только Генералах сколько сетевых баталий я с братом устраивал, а кооператив в Red Alert тогда нас знатно порадовал, не говоря уже о серии Тибериума. Не говоря уже о уникальном на то время мультиплеере, который до сих пор поддерживают фанаты. Итоги? Студия закрыта да и сам жанр RTS скорее мёртв чем живой.

3. Pandemic Studios — У меня брат очень сильно любил залипать в Star Wars: Battlefront, как и я, впрочем, иногда подключался.

4. Visceral Games — Ну тут и говорить не нужно, Dead Space — культовая серия для своего времени, пускай многие и ругают 2 и 3 части за уменьшения хоррор-элемента и уход в сторону шутера.

Как то так...

1
PolGhost Maksimys Flether

Не стоит забывать, что некоторые из "убитых" хороших студий, изначально и были под крылом EA и даже были созданы под их крылом. НО потом пришли "эффективные" менеджеры, на замену старым, и во многих направлениях, EA испортилась

2
JohnTornton Maksimys Flether

спор и тп шлак, в который 2,5 калеки играть будет, поэтому они мертвы
хватит уже чушь нести
это никому не интересно

0
Scorpion_GamePlay

Когда моды на сочные жопы и уменьшения фова

5
d3v1z0r

да их только за westwood нужно критиковать ещё лет 20. совсем не вмешиваются....

2
Taicho

Если он решится сделать полноценный ААА проект на их деньги, думаю тут сразу проснутся эффективные ЕАшные менеджеры.

2
Russlllann

Это и есть AAA

-1
JohnTornton Russlllann

нет, ни одна его игра не является ААА

0
JohnTornton

он и так все три свои игры сделал на их деньги

0
Gridon

индюк кукарекает, что злая корпорация на самом деле белая и пушистая. пока платят – буду хвалить, а как прижмет – переобуюсь в воздухе.

1
Кошачий комочек

тебе же платят за негативные комменты вот и результат

-10
-zotik-

Все правильно. Странно почему еще еа не начала ему советовать как правильно делать игры.

-1
JohnTornton

ну ты же лох работаешь на боса, который тебе явно не нравится
тока он в отличии от тебя не работает на этого боса, а работает С НИМ.
во вторых, он миллионы зарабатывает, а ты лох

0
Yoshemitsu
Долгое время компания EA становилась объектом множества шуток о ее жадности.

Ну да, ну да. Пойду куплю монеты бойца Street Fighter за 30$, и два пасса с персонажами по цене игры. А еще не помешают талоны на изменения персонажа и палико в Monster Hunter Wilds как Причёска: ухоженный воин за 1,5$. А так то да, ЕА гувно и Юбейсофт гувно. Скорейшего им банкротства.

1
JohnTornton

причем тодд говард первым начал продавать скины и пустил этот рак
но виноваты другие
смешно да и только
а щас куча студий куда хуже по жадности

0
vertehwost

Посмотрим после того как еа вашу студию закроет, как она это обычно делает

1
SOLUS5678

Подлизал электроникам так подлизал, аж нос в "шоколаде".))))

1
Фанат Миты

после этих слов вышла фифа 100?

0
Niko71790

ну пока ему платят и не говорят как именно делать игру, то конечно именно так и будет, а как только снимут с должности, закроют студию и вообще скажут что именно он виноват, то окажется что это мнение было озвучено за квартальную премию, и вообще "все помнят westwood" начнётся

0
JohnTornton

как они ему чё то сделают, если его студия принадлежит ему, а не кому либо ещё?
они могут тока перестать финансировать
тогда он просто пойдёт к другим
и так по кругу

0
JohnTornton

да многие хейтерят ЕА и другие студии, потому что им так навязали это, своего мнения нет совсем

0
Аристов--Черный

Запоминаем это и перечитываем, когда провал второй игры-сервиса приведёт к закрытию и расформированию его команды - не желавшей и не умевшей делать такие игры.

Критика ЕА не на пустом месте возникла. Если твоя техника отсоса помогает тебе нормально работать с издателем, это не значит что и с остальными обращаются так же.

0
Шрек и осел vs CD Project

Очереднявый-зависимый от денег издателя копротивляется за барена

-2
JohnTornton

а ты не зависим от денег?))))))

0
CRAZY rock GAME

Чего блин? Сколько франшиз они загубили, сделали какой то платформер десткий и радуются. Dead Space вообще по норм продажам не проваливался, это для EA видите ли мало. Также как и Bulletstorm 2011 года продажи были хорошие для шутера на 6 часов. В отличие от Dead Space хоть права остались не у EA

-3
JohnTornton

какие там норм продажи были? там все ваши любимые и драгон эйджи даже за 15 лет и 5млн копий не продали лолкек
(тока вами ненавистная инквизиция срубила 14млн+ копий)
миррорс эйжд и тп на старте вовсе по 28 тысяч копий всего лишь продавались и позже тоже не особо норм

вы все тока балаболите, а сами и не покупали эти игры

0