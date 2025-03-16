Йозеф Фарес считает критику в адрес EA зачастую необоснованной и благодарил её за поддержку своей студии

Долгое время компания EA становилась объектом множества шуток о ее жадности. Заявление тогдашнего генерального директора о возможной плате за перезагрузку в Battlefield не помогло улучшить ее репутацию. Однако директор Split Fiction, Йозеф Фарес, утверждает, что компания получает больше критики, чем заслуживает.
В интервью для Knowledge, нового информационного бюллетеня журнала Edge, Фарес рассказывает о сопротивлении, с которым он столкнулся в начале своей карьеры разработчика игр, но добавляет:
"EA определенно никогда не вмешивается в процесс разработки. И я имею в виду полное отсутствие вмешательства".
Фарес сотрудничает с EA с момента выпуска игры A Way Out, его второй игры и первой под своим собственным студией Hazelight Studios.
"Я признаю EA за то, что они действительно верят в это видение и поддерживают его. Они никогда не вмешиваются. Иногда мне кажется, что они получают столько критики, которую не заслуживают. Я не знаю, как они работают с другими, но с нами все отлично". - Фарес.
Учитывая успех игры It Takes Two, ставшей игрой года, и высокие продажи Split Fiction, превысившие миллион копий всего за два дня, неудивительно, что EA доверяет Фаресу и его команде. Кажется, что Фарес умело отстаивает свою позицию и творческое видение.
"Иногда разработчики сталкиваются с проблемами в лидерстве и четком видении", и принимают глупые решения — «нам нужно сделать это ради денег» - говорит он. Вот почему я говорю ясно: никаких микротранзакций, никаких лутбоксов."Иногда я слышу много обвинений в адрес издателя, но я считаю, что это ответственность обеих сторон... Идеальное сочетание - когда издатель уважает разработчика, а у разработчика четкое видение. Если этого нет, есть риск, что издатель начнет вмешиваться все больше и больше. Важно понимать, что мы работаем с креативностью. Мы должны двигать индустрию вперед. Мы не можем позволить себе падать на уровень микротранзакций и лутбоксов. В Hazelight этого никогда не произойдет".
Похоже, у Фареса идеальные отношения инди-разработчик/издатель, но в наши дни они кажутся редкими. Наверняка, его слова помогут другим разработчикам убедиться, что они максимально используют свое время в крупных компаниях.
Скорее всего, это потому что за издевательство его игр отвечало подразделение EA Originals. А они отвечают в основном за инди и игры чуть покрупнее. В общем, работают с независимыми студиями-разработчиками. Вот стала бы студия полноценной частью EA и перешла бы под управление основного издательства, сомневаюсь, что те бы не вмешивались
Вот-вот, были же у EA хорошие проекты, но они тупо их убили закрыв студии:
1. Maxis — они же сделали культовый SimCity, Sims, не менее культовый Spore, аналогов которому и по сей день достойных нет. Что мы имеем по итогу? Sims 4 с огромным количеством платных DLC.
2. Westwood Studios — если речь шла об RTS играх, то именно игры этой студии были самыми культовыми и самыми любимыми из всех, в одних только Генералах сколько сетевых баталий я с братом устраивал, а кооператив в Red Alert тогда нас знатно порадовал, не говоря уже о серии Тибериума. Не говоря уже о уникальном на то время мультиплеере, который до сих пор поддерживают фанаты. Итоги? Студия закрыта да и сам жанр RTS скорее мёртв чем живой.
3. Pandemic Studios — У меня брат очень сильно любил залипать в Star Wars: Battlefront, как и я, впрочем, иногда подключался.
4. Visceral Games — Ну тут и говорить не нужно, Dead Space — культовая серия для своего времени, пускай многие и ругают 2 и 3 части за уменьшения хоррор-элемента и уход в сторону шутера.
Как то так...
Не стоит забывать, что некоторые из "убитых" хороших студий, изначально и были под крылом EA и даже были созданы под их крылом. НО потом пришли "эффективные" менеджеры, на замену старым, и во многих направлениях, EA испортилась
спор и тп шлак, в который 2,5 калеки играть будет, поэтому они мертвы
хватит уже чушь нести
это никому не интересно
Когда моды на сочные жопы и уменьшения фова
да их только за westwood нужно критиковать ещё лет 20. совсем не вмешиваются....
Если он решится сделать полноценный ААА проект на их деньги, думаю тут сразу проснутся эффективные ЕАшные менеджеры.
Это и есть AAA
нет, ни одна его игра не является ААА
он и так все три свои игры сделал на их деньги
индюк кукарекает, что злая корпорация на самом деле белая и пушистая. пока платят – буду хвалить, а как прижмет – переобуюсь в воздухе.
тебе же платят за негативные комменты вот и результат
Все правильно. Странно почему еще еа не начала ему советовать как правильно делать игры.
ну ты же лох работаешь на боса, который тебе явно не нравится
тока он в отличии от тебя не работает на этого боса, а работает С НИМ.
во вторых, он миллионы зарабатывает, а ты лох
Ну да, ну да. Пойду куплю монеты бойца Street Fighter за 30$, и два пасса с персонажами по цене игры. А еще не помешают талоны на изменения персонажа и палико в Monster Hunter Wilds как Причёска: ухоженный воин за 1,5$. А так то да, ЕА гувно и Юбейсофт гувно. Скорейшего им банкротства.
причем тодд говард первым начал продавать скины и пустил этот рак
но виноваты другие
смешно да и только
а щас куча студий куда хуже по жадности
Посмотрим после того как еа вашу студию закроет, как она это обычно делает
Подлизал электроникам так подлизал, аж нос в "шоколаде".))))
после этих слов вышла фифа 100?
ну пока ему платят и не говорят как именно делать игру, то конечно именно так и будет, а как только снимут с должности, закроют студию и вообще скажут что именно он виноват, то окажется что это мнение было озвучено за квартальную премию, и вообще "все помнят westwood" начнётся
как они ему чё то сделают, если его студия принадлежит ему, а не кому либо ещё?
они могут тока перестать финансировать
тогда он просто пойдёт к другим
и так по кругу
да многие хейтерят ЕА и другие студии, потому что им так навязали это, своего мнения нет совсем
Запоминаем это и перечитываем, когда провал второй игры-сервиса приведёт к закрытию и расформированию его команды - не желавшей и не умевшей делать такие игры.
Критика ЕА не на пустом месте возникла. Если твоя техника отсоса помогает тебе нормально работать с издателем, это не значит что и с остальными обращаются так же.
Очереднявый-зависимый от денег издателя копротивляется за барена
а ты не зависим от денег?))))))
Чего блин? Сколько франшиз они загубили, сделали какой то платформер десткий и радуются. Dead Space вообще по норм продажам не проваливался, это для EA видите ли мало. Также как и Bulletstorm 2011 года продажи были хорошие для шутера на 6 часов. В отличие от Dead Space хоть права остались не у EA
какие там норм продажи были? там все ваши любимые и драгон эйджи даже за 15 лет и 5млн копий не продали лолкек
(тока вами ненавистная инквизиция срубила 14млн+ копий)
миррорс эйжд и тп на старте вовсе по 28 тысяч копий всего лишь продавались и позже тоже не особо норм
вы все тока балаболите, а сами и не покупали эти игры