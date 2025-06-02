Как сообщается, Amazon MGM Studios выиграла тендер на создание фильма Split Fiction

Deadline сообщает, что Amazon MGM Studios выиграла тендер на создание экранизации Split Fiction, в которой главную роль сыграет Сидни Суини, а режиссером выступит Джон М. Чу из Wicked. Говорится, что сделка с Amazon MGM Studios в настоящее время находится на стадии завершения, и что все обойдется чуть более чем в 2 миллиона долларов США.

Сообщения о создании фильма Split Fiction впервые появились во время GDC 2025, где Deadline указывает, что между студиями началась война цен, и Sony, Amazon MGM Studios и другие бросили свои шляпы на ринг, чтобы попытаться подписать проект. В следующем месяце оказалось, что Суини и Чу присоединились к проекту, причем Суини должна была сыграть одного из главных персонажей, а сценаристы Deadpool & Wolverine Пол Верник и Ретт Риз должны были написать сценарий.

Теперь Amazon MGM Studios, по-видимому, вышла на первое место, а это значит, что обе адаптации крупнейших игр Hazelight, It Takes Two и Split Fiction, создаются под управлением Amazon MGM Studios.

Когда было объявлено об участии Суини в адаптации Split Fiction, это была вторая адаптация видеоигры к фильму, в которой она была подтверждена на этой неделе. Она также объединилась с Майклом Бэем для производства фильма по мотивам Out Run от SEGA, хотя на данный момент нет ни слова о том, что она также будет играть в фильме.

По словам EA, у Split Fiction был «чрезвычайно успешный запуск», с момента релиза в марте и до начала мая было продано около 4 миллионов копий. Ей еще предстоит пройти долгий путь, чтобы достичь невероятного рубежа в 20 миллионов проданных копий It Takes Two, но она определенно на пути к достижению той же отметки, и фильм с двумя самыми популярными творческими людьми в Голливуде прямо сейчас, безусловно, не повредит ее шансам стать второй игрой Hazelight, преодолевшей рубеж в 20 миллионов проданных копий.