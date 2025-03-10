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Split Fiction 06.03.2025
Адвенчура, Кооператив
7.4 152 оценки

Кооперативное приключение Split Fiction от Hazelight разошлось тиражом в миллион копий за два дня

butcher69
Новости

Кооперативное приключение Split Fiction от Hazelight и Electronic Arts стартовало с впечатляющими результатами — за первые два дня продажи игры превысили миллион копий. Проект, вышедший 6 марта на PlayStation 5, Xbox Series и PC, уже завоевал популярность среди поклонников жанра.

Split Fiction рассказывает историю Мио и Зои, двух писательниц, оказавшихся в ловушке своих же фантазий из-за устройства, крадущего творческие идеи. Чтобы выбраться, им предстоит путешествовать между фантастическими мирами, координировать действия и решать головоломки.

Игра предлагает уникальный кооперативный опыт с разделённым экраном, широкий набор механик, неожиданные испытания и захватывающий сюжет о силе дружбы. А благодаря Friend’s Pass играть можно с другом бесплатно, даже если у него нет полной версии.

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Комментарии: 5
Ваш комментарий
Predator556

Круто конечно, жаль играть не с кем

1
MagneticEnnio

Монстр Хантер такой с 8 млн копий за 3 дня - слышь подержи пивас.

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Ely Maze

игры разного жанра

0
MagneticEnnio Ely Maze

да но всё же многие тут считают МХ не массовой игрой

0
diman4enko

Но у монстр хантер защита стоит

0