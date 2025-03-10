Кооперативное приключение Split Fiction от Hazelight разошлось тиражом в миллион копий за два дня

Кооперативное приключение Split Fiction от Hazelight и Electronic Arts стартовало с впечатляющими результатами — за первые два дня продажи игры превысили миллион копий. Проект, вышедший 6 марта на PlayStation 5, Xbox Series и PC, уже завоевал популярность среди поклонников жанра.

Split Fiction рассказывает историю Мио и Зои, двух писательниц, оказавшихся в ловушке своих же фантазий из-за устройства, крадущего творческие идеи. Чтобы выбраться, им предстоит путешествовать между фантастическими мирами, координировать действия и решать головоломки.

Игра предлагает уникальный кооперативный опыт с разделённым экраном, широкий набор механик, неожиданные испытания и захватывающий сюжет о силе дружбы. А благодаря Friend’s Pass играть можно с другом бесплатно, даже если у него нет полной версии.