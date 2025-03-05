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Split Fiction 06.03.2025
Адвенчура, Кооператив
6.4 56 оценок

Кооперативный экшен Split Fiction от Юсефа Фареса получил очень высокие оценки от прессы

monk70
Новости

Split Fiction — новая игра от создателей It Takes Two, представляющая собой кооперативное приключение. Основные игровые порталы уже успели его закончить и публиковали свои обзоры.

В настоящее время средний рейтинг Split Fiction составляет 91 на MetaCritic и 90 на OpenCritic. Игру хвалят за то, что ей удается постоянно представлять новые механики, не становясь при этом однообразной. Однако не всем понравился сюжет, а её короткая продолжительность была отмечена некоторыми порталами.

  • Gameractor UK - 100
  • GameSpot - 100
  • Inverse - 100
  • Push Square - 100
  • PC Games - 100
  • TechRadar Gaming - 100
  • Variety - 100
  • Eurogamer - 100
  • Areajugones - 95
  • IGN USA - 90
  • GameSpuer - 90
  • Quiteshockers - 90
  • PlayStation Lifestiles - 90
  • Vandal - 90
  • Stevivor - 80
  • TheGamer - 80
  • VGC - 80
  • Wccftech - 80
  • Hardcore Gamer - 70

Gameractor UK - 100

Split Fiction — лучшая игра Hazelight Studios на данный момент и одна из самых успешных и увлекательных кооперативных игр поколения. Непревзойденное разнообразие игры не даст вам скучать, а все ее различные механики неизменно хорошо реализованы. Можно высказать пару незначительных претензий по этому поводу, но все они отходят на второй план, когда игра постоянно предлагает новые идеи и практически не останавливается, чтобы передохнуть.

Eurogamer - 100

Фантастическая от начала до конца, Split Fiction — одна из самых креативных и увлекательных кооперативных игр на сегодняшний день, а также свидетельство силы человеческого воображения.

IGN USA - 90

Искусно созданная и увлекательная кооперативная приключенческая игра, которая балансирует на грани двух жанров. Split Fiction — это американские горки идей и стилей игрового процесса, которые часто отбрасываются так же быстро, как и появляются. Это делает игру захватывающей на протяжении всех 14 часов её прохождения. Поскольку ни одна идея не сохраняется достаточно долго, чтобы устареть и уступить место следующей, это победа воображения. Hazelight, возможно, и переписала правила кооперативной игры на целое десятилетие, но Split Fiction — это новая глава, которую вы (и ваш партнер) не можете пропустить.

VGC - 80

Визуально Split Fiction — это шаг вперед по сравнению со своей предшественницей It Takes Two, но с точки зрения механики обе игры очень похожи. Игра порой рискует скатиться в однообразие из-за постоянного переключения между двумя основными локациями, но ее здоровый выбор разнообразных побочных историй и постоянно меняющаяся механика гарантируют, что игровой процесс останется увлекательным и интересным от начала до конца, даже если то же самое не всегда можно сказать о ее сюжете.

Hardcore Gamer - 70

Split Fiction короче, дороже и, хотя в ней нет оригинальности и разнообразия It Takes Two, ей все равно удается создать увлекательный и захватывающий опыт для обоих игроков.
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Комментарии: 2
Ваш комментарий
enjoy_urina

Жирный Тони, твоя тема подъехала, ждём 12/10.

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askazanov

Занесли видать нормально.

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