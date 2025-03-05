Кооперативный экшен Split Fiction от Юсефа Фареса получил очень высокие оценки от прессы

Split Fiction — новая игра от создателей It Takes Two, представляющая собой кооперативное приключение. Основные игровые порталы уже успели его закончить и публиковали свои обзоры.

В настоящее время средний рейтинг Split Fiction составляет 91 на MetaCritic и 90 на OpenCritic. Игру хвалят за то, что ей удается постоянно представлять новые механики, не становясь при этом однообразной. Однако не всем понравился сюжет, а её короткая продолжительность была отмечена некоторыми порталами.

Gameractor UK - 100

GameSpot - 100

Inverse - 100

Push Square - 100

PC Games - 100

TechRadar Gaming - 100

Variety - 100

Eurogamer - 100

Areajugones - 95

IGN USA - 90

GameSpuer - 90

Quiteshockers - 90

PlayStation Lifestiles - 90

Vandal - 90

Stevivor - 80

TheGamer - 80

VGC - 80

Wccftech - 80

Hardcore Gamer - 70

Gameractor UK - 100

Split Fiction — лучшая игра Hazelight Studios на данный момент и одна из самых успешных и увлекательных кооперативных игр поколения. Непревзойденное разнообразие игры не даст вам скучать, а все ее различные механики неизменно хорошо реализованы. Можно высказать пару незначительных претензий по этому поводу, но все они отходят на второй план, когда игра постоянно предлагает новые идеи и практически не останавливается, чтобы передохнуть.

Eurogamer - 100

Фантастическая от начала до конца, Split Fiction — одна из самых креативных и увлекательных кооперативных игр на сегодняшний день, а также свидетельство силы человеческого воображения.

IGN USA - 90

Искусно созданная и увлекательная кооперативная приключенческая игра, которая балансирует на грани двух жанров. Split Fiction — это американские горки идей и стилей игрового процесса, которые часто отбрасываются так же быстро, как и появляются. Это делает игру захватывающей на протяжении всех 14 часов её прохождения. Поскольку ни одна идея не сохраняется достаточно долго, чтобы устареть и уступить место следующей, это победа воображения. Hazelight, возможно, и переписала правила кооперативной игры на целое десятилетие, но Split Fiction — это новая глава, которую вы (и ваш партнер) не можете пропустить.

VGC - 80

Визуально Split Fiction — это шаг вперед по сравнению со своей предшественницей It Takes Two, но с точки зрения механики обе игры очень похожи. Игра порой рискует скатиться в однообразие из-за постоянного переключения между двумя основными локациями, но ее здоровый выбор разнообразных побочных историй и постоянно меняющаяся механика гарантируют, что игровой процесс останется увлекательным и интересным от начала до конца, даже если то же самое не всегда можно сказать о ее сюжете.

Hardcore Gamer - 70

Split Fiction короче, дороже и, хотя в ней нет оригинальности и разнообразия It Takes Two, ей все равно удается создать увлекательный и захватывающий опыт для обоих игроков.