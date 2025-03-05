Кооперативный экшен Split Fiction от Юсефа Фареса получил очень высокие оценки от прессы

Split Fiction — новая игра от создателей It Takes Two, представляющая собой кооперативное приключение. Основные игровые порталы уже успели его закончить и публиковали свои обзоры.
В настоящее время средний рейтинг Split Fiction составляет 91 на MetaCritic и 90 на OpenCritic. Игру хвалят за то, что ей удается постоянно представлять новые механики, не становясь при этом однообразной. Однако не всем понравился сюжет, а её короткая продолжительность была отмечена некоторыми порталами.
- Gameractor UK - 100
- GameSpot - 100
- Inverse - 100
- Push Square - 100
- PC Games - 100
- TechRadar Gaming - 100
- Variety - 100
- Eurogamer - 100
- Areajugones - 95
- IGN USA - 90
- GameSpuer - 90
- Quiteshockers - 90
- PlayStation Lifestiles - 90
- Vandal - 90
- Stevivor - 80
- TheGamer - 80
- VGC - 80
- Wccftech - 80
- Hardcore Gamer - 70
Gameractor UK - 100
Split Fiction — лучшая игра Hazelight Studios на данный момент и одна из самых успешных и увлекательных кооперативных игр поколения. Непревзойденное разнообразие игры не даст вам скучать, а все ее различные механики неизменно хорошо реализованы. Можно высказать пару незначительных претензий по этому поводу, но все они отходят на второй план, когда игра постоянно предлагает новые идеи и практически не останавливается, чтобы передохнуть.
Eurogamer - 100
Фантастическая от начала до конца, Split Fiction — одна из самых креативных и увлекательных кооперативных игр на сегодняшний день, а также свидетельство силы человеческого воображения.
IGN USA - 90
Искусно созданная и увлекательная кооперативная приключенческая игра, которая балансирует на грани двух жанров. Split Fiction — это американские горки идей и стилей игрового процесса, которые часто отбрасываются так же быстро, как и появляются. Это делает игру захватывающей на протяжении всех 14 часов её прохождения. Поскольку ни одна идея не сохраняется достаточно долго, чтобы устареть и уступить место следующей, это победа воображения. Hazelight, возможно, и переписала правила кооперативной игры на целое десятилетие, но Split Fiction — это новая глава, которую вы (и ваш партнер) не можете пропустить.
VGC - 80
Визуально Split Fiction — это шаг вперед по сравнению со своей предшественницей It Takes Two, но с точки зрения механики обе игры очень похожи. Игра порой рискует скатиться в однообразие из-за постоянного переключения между двумя основными локациями, но ее здоровый выбор разнообразных побочных историй и постоянно меняющаяся механика гарантируют, что игровой процесс останется увлекательным и интересным от начала до конца, даже если то же самое не всегда можно сказать о ее сюжете.
Hardcore Gamer - 70
Split Fiction короче, дороже и, хотя в ней нет оригинальности и разнообразия It Takes Two, ей все равно удается создать увлекательный и захватывающий опыт для обоих игроков.
Жирный Тони, твоя тема подъехала, ждём 12/10.
Занесли видать нормально.