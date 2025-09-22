Mechanic VoiceOver показали новое видео с процессом работы над русской озвучкой Split Fiction

Команда Mechanics VoiceOver продолжает делиться закулисным контентом по созданию русской озвучки для Split Fiction.

В этот раз студия представила новый бэкстейдж, в котором демонстрируется процесс озвучивания как новых персонажей, так и уже известных главных героинь. По состоянию на текущий момент:

Завершена запись всей физики (стоны, крики, междометия) для персонажей Мио и Зои;

Идёт финальная обработка звука и дописывание мелких деталей;

Озвучка основных диалогов и сцен продолжается.

Актрисы, работавшие над голосами героинь, завершили запись эмоционально сложных эпизодов, требующих интенсивной голосовой нагрузки. Команда шуточно поздравляет их с "восстановлением голоса" после криков и стонов.

Ранее Mechanics VoiceOver сообщили о том, что релиз русской озвучки запланирован на осень текущего года.