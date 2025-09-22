Mechanic VoiceOver показали новое видео с процессом работы над русской озвучкой Split Fiction

Команда Mechanics VoiceOver продолжает делиться закулисным контентом по созданию русской озвучки для Split Fiction.
В этот раз студия представила новый бэкстейдж, в котором демонстрируется процесс озвучивания как новых персонажей, так и уже известных главных героинь. По состоянию на текущий момент:
- Завершена запись всей физики (стоны, крики, междометия) для персонажей Мио и Зои;
- Идёт финальная обработка звука и дописывание мелких деталей;
- Озвучка основных диалогов и сцен продолжается.
Актрисы, работавшие над голосами героинь, завершили запись эмоционально сложных эпизодов, требующих интенсивной голосовой нагрузки. Команда шуточно поздравляет их с "восстановлением голоса" после криков и стонов.
Ранее Mechanics VoiceOver сообщили о том, что релиз русской озвучки запланирован на осень текущего года.
"как механики" задолбали "какмеханичать" а быстрее бы релиз уже выпустили
Душевно ,как раз жду эту озвучку что бы с родным языком поиграть!
Кто пробовал, если с Ит Тейкс Ту сравнивать норм?