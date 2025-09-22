ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Split Fiction 06.03.2025
Экшен, Адвенчура, Кооператив
8.1 426 оценок

Mechanic VoiceOver показали новое видео с процессом работы над русской озвучкой Split Fiction

AceTheKing AceTheKing

Команда Mechanics VoiceOver продолжает делиться закулисным контентом по созданию русской озвучки для Split Fiction.

В этот раз студия представила новый бэкстейдж, в котором демонстрируется процесс озвучивания как новых персонажей, так и уже известных главных героинь. По состоянию на текущий момент:

  • Завершена запись всей физики (стоны, крики, междометия) для персонажей Мио и Зои;
  • Идёт финальная обработка звука и дописывание мелких деталей;
  • Озвучка основных диалогов и сцен продолжается.

Актрисы, работавшие над голосами героинь, завершили запись эмоционально сложных эпизодов, требующих интенсивной голосовой нагрузки. Команда шуточно поздравляет их с "восстановлением голоса" после криков и стонов.

Ранее Mechanics VoiceOver сообщили о том, что релиз русской озвучки запланирован на осень текущего года.

20
3
Комментарии:  3
Ваш комментарий
Leshugan

"как механики" задолбали "какмеханичать" а быстрее бы релиз уже выпустили

6
Filka77

Душевно ,как раз жду эту озвучку что бы с родным языком поиграть!

3
WHisKY Del

Кто пробовал, если с Ит Тейкс Ту сравнивать норм?

1