Mechanics VoiceOver озвучила на русском языке песню из Split Fiction

Студия звукозаписи Mechanics VoiceOver, которая занимается локализацией игр, опубликовала русскую версию песни Echoes, звучащей в титрах кооперативного приключения Split Fiction. В оригинале композицию исполнила шведская певица Loreen — победительница сразу двух конкурсов «Евровидение» (в 2012 и 2023 годах). Российский кавер под названием «Мы словно эхо в ночи» спела Алина «Alinka» Гурская на слова Ксении «Aisten0k» Кулаковой.

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Mechanics VoiceOver сообщила, что работа над русификатором Split Fiction кипит, и в будущем энтузиасты обязательно поделятся прогрессом. По словам команды, сроки выхода локализации неумолимо приближаются.



Сбор на озвучку Split Fiction студия открыла еще в марте. В итоге 500 тыс. рублей удалось собрать всего за 19 дней. По прикидкам команды, полностью работа должна занять около полугода. Если процесс пройдет гладко, русификатор можно ждать уже примерно через три месяца.



Split Fiction вышла 6 марта на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Ее разработал автор It Takes Two Юсеф Фарес и его студия Hazelight. Журналисты остались в восторге: на Metacritic рейтинг игры составляет 91 балл из 100, а на OpenCritic — 90% (приключение рекомендуют 98% критиков).