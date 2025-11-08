Mechanics VoiceOver поделилась новым бэкстейдж-роликом по Split Fiction - выход русской локализации состоится в ноябре

Студия Mechanics VoiceOver ответила на вопросы сообщества относительно готовности русской локализации для Split Fiction.



Команда подтвердила, что переносов релиза не планируется, и выход локализации состоится в ранее объявленные сроки - в текущем месяце. Также было отмечено, что работа активно продвигается: этап сведения звука близок к завершению, после чего проект перейдёт на стадию глобального тестирования.



Кроме того Mechanics VoiceOver поделилась новым бэкстейдж-роликом с записью озвучки, предложив фанатам ознакомиться с процессом работы над проектом.