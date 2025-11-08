ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Split Fiction 06.03.2025
Экшен, Адвенчура, Кооператив
8.2 453 оценки

Mechanics VoiceOver поделилась новым бэкстейдж-роликом по Split Fiction - выход русской локализации состоится в ноябре

AceTheKing AceTheKing

Студия Mechanics VoiceOver ответила на вопросы сообщества относительно готовности русской локализации для Split Fiction.

Команда подтвердила, что переносов релиза не планируется, и выход локализации состоится в ранее объявленные сроки - в текущем месяце. Также было отмечено, что работа активно продвигается: этап сведения звука близок к завершению, после чего проект перейдёт на стадию глобального тестирования.

Кроме того Mechanics VoiceOver поделилась новым бэкстейдж-роликом с записью озвучки, предложив фанатам ознакомиться с процессом работы над проектом.

9
1
Комментарии:  1
Ваш комментарий