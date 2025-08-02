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Split Fiction 06.03.2025
Экшен, Адвенчура, Кооператив
8 395 оценок

Mechanics VoiceOver поделились новой демонстрацией озвучки Split Fiction

Алекс470 Алекс470

Студия неофициальной локализации Mechanics VoiceOver выпустила новый ролик с демонстрацией локализации Split Fiction. В нём почти всё внимание уделено Королю Обезьян в исполнении Сергея Чихачева, но так же показаны записи Глеба Гаврилова и Глеба Петрова.

Сами Механики пишут:

Июль закончился, а вместе с ним и огромная часть записей для озвучки кооп-хита Split Fiction. Да, друзья, прогресс локализации не стоит на месте, и уже записано значительно больше половины всего объема локализации, а оставшуюся часть мы собираемся дописать уже в этом месяце, после чего приступим к сведению и тестированию.

Так же они написали, что подписчикам на Бусти уровня "Механик" и выше уже доступен следующий бэкстейдж с новыми персонажами.

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