Mechanics VoiceOver продемонстрировала русскую озвучку Split Fiction - студия предлагает пользователям выбрать голос Мио

Сегодня студия Mechanics VoiceOver, как и обещала, выпустила первую демонстрацию русской озвучки для Split Fiction.
В видео с локализацией студия показала сразу пять вариантов озвучки Мио, так же предложив пользователям принять участие в опросе и тем самым самим выбрать наиболее подходящий голос для озвучки персонажа. Студия отметила, что данный ролик не отражает финальное качество озвучки, а аудио и видео монтаж выполнены с целью ознакомления.
Дата выхода озвучки на данный момент неизвестна, но ранее студия говорила о том, что это может занять примерно 6 месяцев.
Существует ли различие между этими версиями? Мне не удалось обнаружить каких-либо отличий. Голос звучит одинаково. Сухо. Трудно судить, хорошо это или плохо, необходимо знать характер персонажа, а я ещё не играл в сплит. Однако, судя по трейлеру, в английской версии героини не стеснялись в выражениях, и это было уместно, в отличие от того, как это принято в российских версиях.
Надоела эта цензура. у почему у нас так? В стране с самым разнообразным матом?
Любой кроме 1. Номер 1 звучит как свинья что в 4 утра не покормили
Жаль игра не одиночная...