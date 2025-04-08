Mechanics VoiceOver продемонстрировала русскую озвучку Split Fiction - студия предлагает пользователям выбрать голос Мио

Сегодня студия Mechanics VoiceOver, как и обещала, выпустила первую демонстрацию русской озвучки для Split Fiction.

В видео с локализацией студия показала сразу пять вариантов озвучки Мио, так же предложив пользователям принять участие в опросе и тем самым самим выбрать наиболее подходящий голос для озвучки персонажа. Студия отметила, что данный ролик не отражает финальное качество озвучки, а аудио и видео монтаж выполнены с целью ознакомления.

Дата выхода озвучки на данный момент неизвестна, но ранее студия говорила о том, что это может занять примерно 6 месяцев.