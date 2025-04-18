ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Split Fiction 06.03.2025
Адвенчура, Кооператив
8 312 оценок

Mechanics VoiceOver сообщила о том, что Елена Лунина озвучит Мио в русской локализации Split Fiction

AceTheKing AceTheKing

Студия Mechanics VoiceOver сообщила о том, что голосование на выбор актрисы озвучки для Мио в локализации Split Fiction завершилось.

По словам Mechanics VoiceOver, победителем в голосовании стала Елена Лунина, которая ранее уже озвучила Анджелу Ороско в ремейке Silent Hill 2, Клэр Рэдфилд в ремейке Resident Evil 2 и Лапку в It Takes Two.

Точная дата выхода русской озвучки Split Fiction на данный момент неизвестна, но ранее студия заявляла о том, что на создание локализации потребуется примерно полгода.

7
11
Комментарии: 11
Ваш комментарий
Alex40001

эээээ кто?

10
Игорь Болонев

https://fla-fi.studio/elena-lunina.html
опытная и хорошая актриса озвучки.

4
Alex40001 Игорь Болонев

без понятия в вк у нее какая то шиза групка

4
Игорь Болонев Alex40001

а ну да, группы в вк это показатель показатлей))

3
Alex40001 Игорь Болонев

вообще то да многое о чебуреке говорит а там бреда только в путь

2
Saints Russia Alex40001

Как показатель бреда в группе ВК влияет на качество озвучки?

Egik81

Главное чтобы озвучка была качественная а имена не важны. Тем более в тех же фильмах часто актеры говорят не своими голосами даже в оригинале. А тем более в озвучке игры лишь психологически человеку важно что известный актер озвучивает а не петя с таким же уровнем мастерства в озвучке.

6
Scorpion_GamePlay

мио красивая

1
JackBV

Можно поздравить с итогами голосования . Ждём озвучку , выше портфолио в играх данной актрисы . ( Плюс куча новых игр , как Alan Wake2 , Silent Hill 2,The Callisto Protocol и т.д.)

1
sa1958

Ну и ладно.

Madfury

О как. Я за неё и был изначально. Вторая -топ.
Лучший выбор. НЕ сомневался в Механиках.