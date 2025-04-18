Mechanics VoiceOver сообщила о том, что Елена Лунина озвучит Мио в русской локализации Split Fiction

Студия Mechanics VoiceOver сообщила о том, что голосование на выбор актрисы озвучки для Мио в локализации Split Fiction завершилось.
По словам Mechanics VoiceOver, победителем в голосовании стала Елена Лунина, которая ранее уже озвучила Анджелу Ороско в ремейке Silent Hill 2, Клэр Рэдфилд в ремейке Resident Evil 2 и Лапку в It Takes Two.
Точная дата выхода русской озвучки Split Fiction на данный момент неизвестна, но ранее студия заявляла о том, что на создание локализации потребуется примерно полгода.
эээээ кто?
https://fla-fi.studio/elena-lunina.html
опытная и хорошая актриса озвучки.
без понятия в вк у нее какая то шиза групка
а ну да, группы в вк это показатель показатлей))
вообще то да многое о чебуреке говорит а там бреда только в путь
Как показатель бреда в группе ВК влияет на качество озвучки?
Главное чтобы озвучка была качественная а имена не важны. Тем более в тех же фильмах часто актеры говорят не своими голосами даже в оригинале. А тем более в озвучке игры лишь психологически человеку важно что известный актер озвучивает а не петя с таким же уровнем мастерства в озвучке.
мио красивая
Можно поздравить с итогами голосования . Ждём озвучку , выше портфолио в играх данной актрисы . ( Плюс куча новых игр , как Alan Wake2 , Silent Hill 2,The Callisto Protocol и т.д.)
Ну и ладно.
О как. Я за неё и был изначально. Вторая -топ.
Лучший выбор. НЕ сомневался в Механиках.