Mechanics VoiceOver сообщила о том, что Елена Лунина озвучит Мио в русской локализации Split Fiction

Студия Mechanics VoiceOver сообщила о том, что голосование на выбор актрисы озвучки для Мио в локализации Split Fiction завершилось.

По словам Mechanics VoiceOver, победителем в голосовании стала Елена Лунина, которая ранее уже озвучила Анджелу Ороско в ремейке Silent Hill 2, Клэр Рэдфилд в ремейке Resident Evil 2 и Лапку в It Takes Two.

Точная дата выхода русской озвучки Split Fiction на данный момент неизвестна, но ранее студия заявляла о том, что на создание локализации потребуется примерно полгода.