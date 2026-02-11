ЧАТ ИГРЫ
Split Fiction 06.03.2025
Экшен, Адвенчура, Кооператив
8.2 503 оценки

Mechanics VoiceOver выпустили обновление 1.1 для русской озвучки Split Fiction - исправлены субтитры и интерфейс

AceTheKing AceTheKing

Студия Mechanics VoiceOver выпустила масштабное обновление для русскоязычной версии игры Split Fiction. Версия 1.1 включает в себя ряд важных исправлений и дополнений.

В обновлении были окончательно заменены нейронные субтитры в кат-сценах на тексты, полностью синхронизированные с профессиональной озвучкой. Также разработчики улучшили и отредактировали перевод интерфейса и исправили технические ошибки, когда вместо субтитров отображались коды фраз.

Отдельно был добавлен вариант локализации, который включает в себя только перевод текста, без озвучки - такой формат ранее запрашивала часть сообщества. По случаю выхода обновления команда также опубликовала девятый дневник, посвященный процессу записи локализации.

Split Fiction "Русификатор текста и звука" {Mechanics VoiceOver}
