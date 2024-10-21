Надежный инсайдер раскрыл название новой игры от авторов It Takes Two

Инсайдер billbil-kun раскрыл название новой игры от создателей It Takes Two — Split Fiction, которая разрабатывается Hazelight Studio. Проект находится в разработке уже более двух лет, и, согласно инсайдеру, игра будет поддерживать динамический сплит-скрин. Это означает, что экран может делиться не только вертикально и горизонтально, но и по диагонали.
Такое предположение подкреплено изображением, которое ранее опубликовала Hazelight Studio. На нём виден листок с рисунками плана разделения экрана.
Официальное название и детали игры ожидаются в ноябре, когда Hazelight отпразднует своё 10-летие.
А этот "надежный" инсайдер ,случаем, не блогер на 1к человек c 0 подтвержденных инсайдов:)))
А то этих "надежных" инсайдеров развелось как грязи. То один напишет что у игры бюджет 1 триллион долларов, что другой рассказывает как компанию шантажируют 10 бомжей. А потом их тиражируют как "надежные" источники еще.
Он угадал дизайн ps5 pro, а также неоднократно раскрывал названия тайных игр на раздаче в EGS.
Нет. Он норм.
Это прекрасно, если это правда. Нужно больше локал кооп игрушек со сплит скрином)
Первое слово в названии вроде из четырех буков.
Одно из самых недооцененных направлений - локальный кооп... Я, например, с девушкой с удовольствием прошли It Takes Two, Unravel Two и A Way Out.... А больше ничего подобного и нету...
Жаль что у меня друзей нет чтобы сыграть