Надежный инсайдер раскрыл название новой игры от авторов It Takes Two

Инсайдер billbil-kun раскрыл название новой игры от создателей It Takes Two — Split Fiction, которая разрабатывается Hazelight Studio. Проект находится в разработке уже более двух лет, и, согласно инсайдеру, игра будет поддерживать динамический сплит-скрин. Это означает, что экран может делиться не только вертикально и горизонтально, но и по диагонали.

Такое предположение подкреплено изображением, которое ранее опубликовала Hazelight Studio. На нём виден листок с рисунками плана разделения экрана.

Официальное название и детали игры ожидаются в ноябре, когда Hazelight отпразднует своё 10-летие.