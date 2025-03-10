Новый рекорд - более 250 тыс. игроков зашли в Split Fiction в Steam

Кооперативная адвенчура Split Fiction побивает рекорды в цифровом сервисе Steam.

Информацию опубликовал статистический сайт. В игру зашли более 254 тысячи игроков. На момент написания новости количество геймеров также растёт. Split Fiction успела возглавить чарт по продажам.

Игра доступна на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S. На компьютерах адвенчура занимает 85 Гб. Средняя продолжительность кампании – 12-14 часов. Однако геймеры могут отвлечься от основного квеста и пойти выполнять мини-игры и другие задания.

В центре сюжета – две писательницы. Им предстоит объединиться, чтобы выбраться из фентезийного мира, навеянном их фантазиями. По мнению журналистов, Split Fiction не просто веселый и восхитительный новый стандарт многопользовательских игр. Это «замечательное признание в любви творчеству, видеоиграм и общению».