Пиковый онлайн Split Fiction на релизе составил 55 тысяч игроков: у игры крайне положительные отзывы (97%) в Steam

Вчера вечером состоялся релиз кооперативной Split Fiction от студии Hazelight. Пиковый онлайн игры в Steam в день релиза составил 55 тысяч игроков - это лучший результат для игр Hazelight.

В свое время A Way Out стартовала с результатом всего в тысячу игроков, а пиковый онлайн It Takes Two в день релиза составил 21 тысячу игроков. При этом позже эти показатели увеличились до 8 тысяч и 71 тысячи соответственно, поэтому, вероятно, Split Fiction пока что тоже не показала свой максимум.

Уже появились первые отзывы игроков на Split Fiction - на данный момент рейтинг игры составляет внушительные 97% (крайне положительный) на основании 1100 обзоров. Игроки хвалят разнообразный геймплей, отличную оптимизацию, отсутствие багов и интригующий сюжет в игре. Многие игроки отмечают, что по первым впечатлениям Split Fiction им нравится даже больше чем It Takes Two. Однако стоит отметить, что многие русскоязычные пользователи ругают EA за отсутствие русской локализации.

Тем не менее, сегодня студия Mechanics VoiceOver объявила о том, что займется созданием русской озвучки для игры, а русскоязычным игрокам уже стал доступен нейросетевой текстовый русификатор: