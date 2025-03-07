Пиковый онлайн Split Fiction на релизе составил 55 тысяч игроков: у игры крайне положительные отзывы (97%) в Steam

Вчера вечером состоялся релиз кооперативной Split Fiction от студии Hazelight. Пиковый онлайн игры в Steam в день релиза составил 55 тысяч игроков - это лучший результат для игр Hazelight.
В свое время A Way Out стартовала с результатом всего в тысячу игроков, а пиковый онлайн It Takes Two в день релиза составил 21 тысячу игроков. При этом позже эти показатели увеличились до 8 тысяч и 71 тысячи соответственно, поэтому, вероятно, Split Fiction пока что тоже не показала свой максимум.
Уже появились первые отзывы игроков на Split Fiction - на данный момент рейтинг игры составляет внушительные 97% (крайне положительный) на основании 1100 обзоров. Игроки хвалят разнообразный геймплей, отличную оптимизацию, отсутствие багов и интригующий сюжет в игре. Многие игроки отмечают, что по первым впечатлениям Split Fiction им нравится даже больше чем It Takes Two. Однако стоит отметить, что многие русскоязычные пользователи ругают EA за отсутствие русской локализации.
Тем не менее, сегодня студия Mechanics VoiceOver объявила о том, что займется созданием русской озвучки для игры, а русскоязычным игрокам уже стал доступен нейросетевой текстовый русификатор:
Смотришь на современную статистику в виде современных геймеров и понимаешь, адекватным живым людям, хороших игр ждать не стоит, особенно от современных ЛГБТ-BLM разработчиков
А что не так с этой игрой? Две девушки ГГ - обычной, не уродливой, внешностью. С интересным геймплеем. И эта игра, как раз таки для ЖИВЫХ геймеров, ведь она исключительно кооперативная. С другом, подругой, женой или детьми поиграть. Вполне себе
В A Way Out - два ГГ мужика. В It Takes Two - жена и муж. В Split Fiction - сестры. Не вижу проблемы
чё у всех браться нашлись?
Не забываем умножить на 2)
Зачем? Игроки в стиме играют с какими-то другими игроками?
Там достаточно одной копии для игры на двоих
арифметика странная там делить нужно
И что? Тогда надо делить на 2?))
Если нужно считать продажи, то да.
у Игры 6.3 баллов на PG... А на Metacritic 90 и кому верить?
Себе.
Так мне , да думаю и другим тоже, чтобы друга уговаривать, надо хотя бы понимать стоит игрушка времени или нет, я же ее соло не могу опробовать
лица хейтеров к осмотру
Ну, в данном случае, хейтеры явно были изначально "отбитками", которые увидели ГГ девушек, сразу начали орать про повестку. Хотя пока что, эта студия, ни разу не подводила свою аудиторию
а в чем прикол?
https://steamdb.info/app/1845910/charts/
ни разу не подводила свою аудиторию - ты уверен? а в соло играть невозможно до сих пор , не смотря что резик 6 с ботам Довали играть.
Аудитория их игр, еще с A Way Out знают, что игры исключительно кооперативные. Уже третья игра подряд кооперативная. Если человек за 3 игры не понял этого, то явно проблема не в разработчиках
А при чем тут DAV? Я же про студию написал, а не про Издателя