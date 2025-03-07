ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Split Fiction 06.03.2025
Адвенчура, Кооператив
6.3 77 оценок

Пиковый онлайн Split Fiction на релизе составил 55 тысяч игроков: у игры крайне положительные отзывы (97%) в Steam

AceTheKing
Новости

Вчера вечером состоялся релиз кооперативной Split Fiction от студии Hazelight. Пиковый онлайн игры в Steam в день релиза составил 55 тысяч игроков - это лучший результат для игр Hazelight.

В свое время A Way Out стартовала с результатом всего в тысячу игроков, а пиковый онлайн It Takes Two в день релиза составил 21 тысячу игроков. При этом позже эти показатели увеличились до 8 тысяч и 71 тысячи соответственно, поэтому, вероятно, Split Fiction пока что тоже не показала свой максимум.

Уже появились первые отзывы игроков на Split Fiction - на данный момент рейтинг игры составляет внушительные 97% (крайне положительный) на основании 1100 обзоров. Игроки хвалят разнообразный геймплей, отличную оптимизацию, отсутствие багов и интригующий сюжет в игре. Многие игроки отмечают, что по первым впечатлениям Split Fiction им нравится даже больше чем It Takes Two. Однако стоит отметить, что многие русскоязычные пользователи ругают EA за отсутствие русской локализации.

Тем не менее, сегодня студия Mechanics VoiceOver объявила о том, что займется созданием русской озвучки для игры, а русскоязычным игрокам уже стал доступен нейросетевой текстовый русификатор:

Split Fiction "Русификатор текста (машинный)" {olddude}
1
20
Комментарии: 20
Ваш комментарий
Light of Tfuth

Смотришь на современную статистику в виде современных геймеров и понимаешь, адекватным живым людям, хороших игр ждать не стоит, особенно от современных ЛГБТ-BLM разработчиков

5
Sir Patrik
1
PolGhost

А что не так с этой игрой? Две девушки ГГ - обычной, не уродливой, внешностью. С интересным геймплеем. И эта игра, как раз таки для ЖИВЫХ геймеров, ведь она исключительно кооперативная. С другом, подругой, женой или детьми поиграть. Вполне себе

В A Way Out - два ГГ мужика. В It Takes Two - жена и муж. В Split Fiction - сестры. Не вижу проблемы

0
jax baron

чё у всех браться нашлись?

4
lDjazZy

Не забываем умножить на 2)

1
ZAUSA

Зачем? Игроки в стиме играют с какими-то другими игроками?

0
Poroblok1 ZAUSA

Там достаточно одной копии для игры на двоих

2
Alex40001

арифметика странная там делить нужно

1
ZAUSA Poroblok1

И что? Тогда надо делить на 2?))

0
Poroblok1 ZAUSA

Если нужно считать продажи, то да.

0
ilyush

у Игры 6.3 баллов на PG... А на Metacritic 90 и кому верить?

0
ZAUSA

Себе.

0
ilyush ZAUSA

Так мне , да думаю и другим тоже, чтобы друга уговаривать, надо хотя бы понимать стоит игрушка времени или нет, я же ее соло не могу опробовать

0
Tommy.

лица хейтеров к осмотру

-3
PolGhost

Ну, в данном случае, хейтеры явно были изначально "отбитками", которые увидели ГГ девушек, сразу начали орать про повестку. Хотя пока что, эта студия, ни разу не подводила свою аудиторию

-1
Alex40001 PolGhost

а в чем прикол?

https://steamdb.info/app/1845910/charts/

1
jax baron PolGhost

ни разу не подводила свою аудиторию - ты уверен? а в соло играть невозможно до сих пор , не смотря что резик 6 с ботам Довали играть.

-2
PolGhost jax baron

Аудитория их игр, еще с A Way Out знают, что игры исключительно кооперативные. Уже третья игра подряд кооперативная. Если человек за 3 игры не понял этого, то явно проблема не в разработчиках

0
PolGhost Alex40001

А при чем тут DAV? Я же про студию написал, а не про Издателя

-1