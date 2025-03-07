Пиковый онлайн Split Fiction в Steam достиг почти 200 тыс - это лучший показатель среди всех платных игр EA на платформе

Похоже, что Split Fiction стала еще одним хитом для Hazelight и среди игроков Steam, поскольку новая кооперативная игра от студии Юсефа Фареса получила восторженные отзывы и привлекла большое количество игроков.
По данным SteamDB, количество одновременных игроков в Split Fiction уже превысило 195 000 и продолжает расти устойчивыми темпами, поэтому сложно предсказать, где будет пик за первые 24 часа; следует также отметить, что максимум обычно достигается в первые выходные.
По достигнутому на данный момент показателю Split Fiction опережает все ранее выпущенные платные игры издателя Electronic Arts на платформе Valve. Выше только бесплатная Apex Legends с пиком в 624 тыс игроков.
Брейндит уже сыграл,нравится,прикуплю
// Андрей Остапенко
Графический стиль почти копия авовед, нравится, надо попробовать, нашёл фикс на онлайн для пиратки, дракончики лапочки :з
Вот это у фифы стабильность, будто одни и те же люди играют с разбросом в погрешность
Split Fiction на GTX 1650 & Intel Xeon E5-2640 v4
а если бы надо было две копии покупать двум людям, то вряд ли бы стока набралось
На дворе 2025 год а они не смогли сделать что бы по сети не было разделённого экрана, это уместно разве что если играть за одним монитор.
Стилистическое решение? Неее. Это просто разработчики криворукие...
25 год на дворе,люди до сих пор хейтят всё,что им не нравится и всё что бы они сделали сами лучше...боже я забыл,игроки сами ничего сделать не могут.
А если серьёзно это кооп игра для двух людей и она должна быть с разделённым экраном.
И это с учётом того, что не ру, не ua язык не встроили в игру. Найс(((
Игры в основном либо от американцев,либо от китайцев.Давно пора выучить английский язык.
Всё равно что возмущаться,что машина американская,но не приспособлена под русские дороги.Для справки,налоги людей идут на благо города и дороги у них ровные.
Когда начнёте разрабатывать свои игры - будете выёживаться,а пока вы ничего создать не можете.