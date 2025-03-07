Пиковый онлайн Split Fiction в Steam достиг почти 200 тыс - это лучший показатель среди всех платных игр EA на платформе

Похоже, что Split Fiction стала еще одним хитом для Hazelight и среди игроков Steam, поскольку новая кооперативная игра от студии Юсефа Фареса получила восторженные отзывы и привлекла большое количество игроков.

По данным SteamDB, количество одновременных игроков в Split Fiction уже превысило 195 000 и продолжает расти устойчивыми темпами, поэтому сложно предсказать, где будет пик за первые 24 часа; следует также отметить, что максимум обычно достигается в первые выходные.

По достигнутому на данный момент показателю Split Fiction опережает все ранее выпущенные платные игры издателя Electronic Arts на платформе Valve. Выше только бесплатная Apex Legends с пиком в 624 тыс игроков.