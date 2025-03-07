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Split Fiction 06.03.2025
Адвенчура, Кооператив
6.6 90 оценок

Пиковый онлайн Split Fiction в Steam достиг почти 200 тыс - это лучший показатель среди всех платных игр EA на платформе

monk70
Новости

Похоже, что Split Fiction стала еще одним хитом для Hazelight и среди игроков Steam, поскольку новая кооперативная игра от студии Юсефа Фареса получила восторженные отзывы и привлекла большое количество игроков.

По данным SteamDB, количество одновременных игроков в Split Fiction уже превысило 195 000 и продолжает расти устойчивыми темпами, поэтому сложно предсказать, где будет пик за первые 24 часа; следует также отметить, что максимум обычно достигается в первые выходные.

По достигнутому на данный момент показателю Split Fiction опережает все ранее выпущенные платные игры издателя Electronic Arts на платформе Valve. Выше только бесплатная Apex Legends с пиком в 624 тыс игроков.

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Комментарии: 12
Ваш комментарий
Владимир Губайдуллин

Брейндит уже сыграл,нравится,прикуплю

-1
Пользователь ВКонтакте

// Андрей Остапенко

-2
Unicorling

Графический стиль почти копия авовед, нравится, надо попробовать, нашёл фикс на онлайн для пиратки, дракончики лапочки :з

-3
Kamishini1993

Вот это у фифы стабильность, будто одни и те же люди играют с разбросом в погрешность

-4
Pro100Strong

Split Fiction на GTX 1650 & Intel Xeon E5-2640 v4

-5
enjoy_urina
-4
JohnTornton

а если бы надо было две копии покупать двум людям, то вряд ли бы стока набралось

-5
kotasha

На дворе 2025 год а они не смогли сделать что бы по сети не было разделённого экрана, это уместно разве что если играть за одним монитор.

-5
PolGhost

Стилистическое решение? Неее. Это просто разработчики криворукие...

1
Владимир Губайдуллин

25 год на дворе,люди до сих пор хейтят всё,что им не нравится и всё что бы они сделали сами лучше...боже я забыл,игроки сами ничего сделать не могут.

А если серьёзно это кооп игра для двух людей и она должна быть с разделённым экраном.

-2
bohdan2015

И это с учётом того, что не ру, не ua язык не встроили в игру. Найс(((

-7
Владимир Губайдуллин

Игры в основном либо от американцев,либо от китайцев.Давно пора выучить английский язык.

Всё равно что возмущаться,что машина американская,но не приспособлена под русские дороги.Для справки,налоги людей идут на благо города и дороги у них ровные.

Когда начнёте разрабатывать свои игры - будете выёживаться,а пока вы ничего создать не можете.

-3