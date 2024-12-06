По данным инсайдера, Split Fiction, новая игра от создателей It Takes Two, выйдет в марте следующего года

Известный инсайдер раскрыл дату выхода новой игры от Hazelight Studios. Split Fiction дебютирует довольно скоро.

Надежный инсайдер Billbil-kun сообщил дополнительные подробности о новой игре от создателей It Takes Two. Ранее инсайдер раскрыл, что игра будет называться Split Fiction, и теперь мы знаем дату выхода.

Согласно информации, Split Fiction дебютирует 6 марта 2025 года. Мы пока не видели целевых платформ, поэтому неясно, будет ли Split Fiction доступна исключительно на текущем поколении. Billbil-kun подчеркивает, что игра должна быть представлена ​​на The Game Awards 2024 (13 декабря). Источник также упоминает, что Split Fiction переосмыслит некоторые элементы кооперативных игр.