По словам геймдиректора, бюджет Split Fiction почти вдвое больше, чем у Takes Two

Студия Hazelight готовится к релизу Split Fiction — кооперативного приключения от Юсефа Фареса, создателя It Takes Two. Игра выйдет 6 марта на Xbox Series X/S, PS5 и PC и предложит от 12 до 14 часов геймплея (а с дополнительным контентом — еще больше).

Игроки возьмут под контроль писателей Мио и Зои, которые пытаются сбежать из симуляции, путешествуя по фэнтезийным и научно-фантастическим мирам. По словам Фареса, проект почти вдвое дороже It Takes Two, а его разнообразие поражает: герои смогут превращаться в свиней, покорять космос и многое другое.

Игра предлагает новые механики, улучшенную графику и более высокие системные требования. Смогут ли Hazelight вновь удивить игроков? Узнаем совсем скоро!