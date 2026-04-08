Продажи игр студии Hazelight преодолели отметку в 50 млн копий

Немногие студии смогли занять такую ​​позицию в игровом жанре, как Hazelight Studios, когда речь идет о кооперативных играх. Создатели таких игр, как A Way Out, It Takes Two и прошлогодней Split Fiction, годами доказывали, что они находятся на вершине индустрии, о чем свидетельствуют десятки наград в области видеоигр.

Теперь разработчики могут похвастаться показателями продаж, которые только подтверждают позицию студии. Три игры уже проданы тиражом более 50 миллионов копий. Конкретное распределение выглядит следующим образом: A Way Out: 13 миллионов, It Takes Two: 30 миллионов и Split Fiction: 7 миллионов.

Разработчики заявили в сообщении, объявляющем о достижении этой отметки:

Ваша любовь и поддержка помогают нам двигаться дальше, и мы с нетерпением ждём возможности показать вам нашу четвёртую игру.

О чём именно будет игра, разработчики пока держат в секрете. В феврале этого года глава студии Йозеф Фарес опубликовал в социальных сетях фотографию трёх актёров или актрис в костюмах для захвата движений, но с закрытыми лицами, поэтому неясно, кто это.