Раскрыты требования к ПК для Split Fiction, включая 85 ГБ места для установки

Split Fiction — следующая кооперативная игра от Hazelight Studios, в которой основное внимание уделяется Мио и Зои, двум писательницам, которые попадают в симуляцию, воплощающую их любимые вымышленные миры в жизнь. Когда что-то идёт не так, им приходится работать вместе, и хотя игра поощряет координацию и сотрудничество, как It Takes Two, требования к оборудованию на ПК заметно выше.

Как указано в Steam, минимальные требования включают Intel Core i5-6600K или AMD Ryzen 5 2600X, 8 ГБ ОЗУ и Nvidia GeForce GTX 970 4 ГБ или AMD Radeon RX 470 4 ГБ. Это обеспечивает 1080p/30 FPS при низких настройках. Рекомендуемые требования включают Core i7-11700k или Ryzen 7 5800X, 16 ГБ ОЗУ и GeForce RTX 3070 8 ГБ или Radeon 6700 XT 12 ГБ, что обеспечивает 1440p/60 FPS при высоких настройках.

Все конфигурации требуют 85 ГБ дискового пространства, что значительно больше, чем 50 ГБ у It Takes Two.

Split Fiction выйдет 6 марта 2025 года на Xbox Series X/S, PS5 и ПК.