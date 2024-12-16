Раскрыты требования к ПК для Split Fiction, включая 85 ГБ места для установки

Split Fiction — следующая кооперативная игра от Hazelight Studios, в которой основное внимание уделяется Мио и Зои, двум писательницам, которые попадают в симуляцию, воплощающую их любимые вымышленные миры в жизнь. Когда что-то идёт не так, им приходится работать вместе, и хотя игра поощряет координацию и сотрудничество, как It Takes Two, требования к оборудованию на ПК заметно выше.
Как указано в Steam, минимальные требования включают Intel Core i5-6600K или AMD Ryzen 5 2600X, 8 ГБ ОЗУ и Nvidia GeForce GTX 970 4 ГБ или AMD Radeon RX 470 4 ГБ. Это обеспечивает 1080p/30 FPS при низких настройках. Рекомендуемые требования включают Core i7-11700k или Ryzen 7 5800X, 16 ГБ ОЗУ и GeForce RTX 3070 8 ГБ или Radeon 6700 XT 12 ГБ, что обеспечивает 1440p/60 FPS при высоких настройках.
Все конфигурации требуют 85 ГБ дискового пространства, что значительно больше, чем 50 ГБ у It Takes Two.
Split Fiction выйдет 6 марта 2025 года на Xbox Series X/S, PS5 и ПК.
Можно было и более читабельно оформить пост, а не кашей из цифр и букв
на это нужно ведь время потратить а за это время можно еще пару тройку постов с других сайтов скопипастить. кармадрочеры паршивые.
русского языка не будет, даже сабов
Эту лесбийскую странь я точно не буду играть, в конце игры они наверняка поцелуются.
Очередные помои воок активистов... Задрали
Не играй.
Бл@ть, тут то где вы её нашли?
Пойди голову вылечи.
он просто одинокий 13летний дрочер у которого нет друзей и которому мамка не дает денег на обеды чтобы можно было накопить на игру вот и бесится