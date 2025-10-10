ЧАТ ИГРЫ
Split Fiction 06.03.2025
Экшен, Адвенчура, Кооператив
8.1 434 оценки

Русская озвучка Split Fiction движется к релизу: Mechanics VoiceOver продемонстрировали озвучку внутри игры

AceTheKing AceTheKing

Студия Mechanics VoiceOver сообщает о завершении первого теста локализации кооперативного экшена Split Fiction.

На этот раз демонстрация проходит не в формате бэкстейджа со студийных записей, а в виде полноценного захвата из самой игры, показывающего, как русская озвучка ложится на персонажей и улучшает восприятие проекта.

Студия отмечает, что пока это не финальный результат: есть прыжки громкости и некоторые недоработки. Работа над сведением звука продолжается, и все огрехи будут исправлены. Релиз локализации по плану намечен на осень этого года. Есть вероятность, что озвучка выйдет в ноябре, но точные сроки студия уточнит в дальнейших новостях.

Комментарии:  3
Jesse Faden

Прикольно)

4
жифорсник

давно пройдено

1
Jesse Faden

Ну может, кто-то захочет перепройти с ру-локализацией

4