Русская озвучка Split Fiction движется к релизу: Mechanics VoiceOver продемонстрировали озвучку внутри игры

Студия Mechanics VoiceOver сообщает о завершении первого теста локализации кооперативного экшена Split Fiction.

На этот раз демонстрация проходит не в формате бэкстейджа со студийных записей, а в виде полноценного захвата из самой игры, показывающего, как русская озвучка ложится на персонажей и улучшает восприятие проекта.

Студия отмечает, что пока это не финальный результат: есть прыжки громкости и некоторые недоработки. Работа над сведением звука продолжается, и все огрехи будут исправлены. Релиз локализации по плану намечен на осень этого года. Есть вероятность, что озвучка выйдет в ноябре, но точные сроки студия уточнит в дальнейших новостях.