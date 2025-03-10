Русская озвучка Split Fiction от R.G. MVO уже собрала свыше 200 тысяч рублей - студия поблагодарила игроков за поддержку

Недавно студия Mechanics VoiceOver объявила о создании русской озвучки для кооперативного экшена Split Fiction. Студия сообщила о том, что для создания озвучки им потребуется 500 тысяч рублей - в игре около 14 часов диалогов:

По словам Mechanics VoiceOver, всего за 3 дня студии уже удалось собрать на создание озвучки свыше 200 тысяч рублей. Студия в это время не сидела без дела: прошли игру, отсняли материалы, нарезали ролики, разобрали файлы и начали готовить монтажные листы для актёров. Кроме того, уже был частично составлен каст актеров: Зои, одну из главных героинь, сыграет актриса Кристина Шерман, а Рэйдера - Геннадий Новиков.

Ранее студия сообщила, что если им удастся собрать нужную сумму, то на создание озвучки потребуется около 6 месяцев.