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Split Fiction 06.03.2025
Адвенчура, Кооператив
7.4 152 оценки

Русская озвучка Split Fiction от R.G. MVO уже собрала свыше 200 тысяч рублей - студия поблагодарила игроков за поддержку

AceTheKing
Новости

Недавно студия Mechanics VoiceOver объявила о создании русской озвучки для кооперативного экшена Split Fiction. Студия сообщила о том, что для создания озвучки им потребуется 500 тысяч рублей - в игре около 14 часов диалогов:

Студия Mechanics VoiceOver займется созданием русской озвучки для Split Fiction

По словам Mechanics VoiceOver, всего за 3 дня студии уже удалось собрать на создание озвучки свыше 200 тысяч рублей. Студия в это время не сидела без дела: прошли игру, отсняли материалы, нарезали ролики, разобрали файлы и начали готовить монтажные листы для актёров. Кроме того, уже был частично составлен каст актеров: Зои, одну из главных героинь, сыграет актриса Кристина Шерман, а Рэйдера - Геннадий Новиков.

Ранее студия сообщила, что если им удастся собрать нужную сумму, то на создание озвучки потребуется около 6 месяцев.

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Комментарии: 7
Ваш комментарий
Mad_cloud

Озвучка это хорошо

6
ilya6969

6 месяцев....

Мб ии кто зафорсит

-2
FN21887

Лучше вообще не играть и ждать озвучки чем ии. а лучше оригинал

0
Alex40001

поблоходарила

-3
Spillik
студия поблагодарила игроков за поддержку

За какую поддержку? Челы бабки на озвучку кидают, а не из благодарности.

-7
Light of Tfuth

Ну на мусор все донатят как посмотрю, капрофилия у современного геймера на лицо

-14
Fronyx

И всё на твое лицо.

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