Split Fiction 06.03.2025
Экшен, Адвенчура, Кооператив
8 408 оценок

Русская озвучка Split Fiction переходит к предфинальному этапу - Mechanics VoiceOver показали пятый дневник разработки

Команда Mechanics VoiceOver сообщила о завершении записи основной сюжетной части и второстепенных персонажей для русской озвучки Split Fiction. Осталось записать лишь несколько ролей и альтернативные реплики главных героинь.

Создание озвучки переходит к предфинальному этапу - сведению и обработке аудиоматериалов. В ближайшее время команда планирует показать первые тесты локализации непосредственно из игры, чтобы продемонстрировать, как русская озвучка будет интегрирована в геймплей.

Выход русской озвучки по-прежнему запланирован на осень текущего года.

