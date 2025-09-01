Русская озвучка Split Fiction переходит к предфинальному этапу - Mechanics VoiceOver показали пятый дневник разработки

Команда Mechanics VoiceOver сообщила о завершении записи основной сюжетной части и второстепенных персонажей для русской озвучки Split Fiction. Осталось записать лишь несколько ролей и альтернативные реплики главных героинь.

Создание озвучки переходит к предфинальному этапу - сведению и обработке аудиоматериалов. В ближайшее время команда планирует показать первые тесты локализации непосредственно из игры, чтобы продемонстрировать, как русская озвучка будет интегрирована в геймплей.

Выход русской озвучки по-прежнему запланирован на осень текущего года.