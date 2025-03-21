Сборы на русскую озвучку Split Fiction достигли 85% - RG MVO покажет первое видео с озвучкой уже в начале апреля

Сегодня студия Mechanics VoiceOver сообщила о том, что сборы на создание русской озвучки для Split Fiction менее чем за две недели уже достигли отметки в 85%.

На данный момент собрано 427 из необходимых 500 тысяч рублей. Студия поблагодарила пользователей за мощную поддержку и пообещала, что сделает всё возможное для скорейшего выхода качественной локализации для игры.

По словам Mechanics VoiceOver, работа над озвучку уже во всю идёт: начат перевод и подготовка монтажных листов. В начале апреля студия планирует продемонстрировать первое видео с примером озвучки, и будет регулярно держать всех в курсе статуса проекта.