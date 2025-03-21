Сборы на русскую озвучку Split Fiction достигли 85% - RG MVO покажет первое видео с озвучкой уже в начале апреля

Сегодня студия Mechanics VoiceOver сообщила о том, что сборы на создание русской озвучки для Split Fiction менее чем за две недели уже достигли отметки в 85%.
На данный момент собрано 427 из необходимых 500 тысяч рублей. Студия поблагодарила пользователей за мощную поддержку и пообещала, что сделает всё возможное для скорейшего выхода качественной локализации для игры.
По словам Mechanics VoiceOver, работа над озвучку уже во всю идёт: начат перевод и подготовка монтажных листов. В начале апреля студия планирует продемонстрировать первое видео с примером озвучки, и будет регулярно держать всех в курсе статуса проекта.
Пол ляма за озвучку..
Переводите ₽₽₽ мне, я вам за неделю несколько вариантов актёров актрис запишу.
Ну так нагенерируй-запечатай под игру и выложи на всеобщую проверку целиком готовую озвучку.. Тебя запомнят и потом на следующую игру можешь собирать банк. Не? Неохота?)
Так, тихо! Тут люди вообще то слова на ветер бросают, а не дела делают
зачем так делать, когда можно просто скамить, назвав сумму из воздуха и дурачки накидают сколько нужно
а по качеству оно будет на уровне 2005 года
Это вы сейчас про кого конкретно в плане скама?
Это он как обычно пернул в лужу