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Split Fiction 06.03.2025
Адвенчура, Кооператив
7.8 235 оценок

Сборы на русскую озвучку Split Fiction достигли 85% - RG MVO покажет первое видео с озвучкой уже в начале апреля

AceTheKing AceTheKing

Сегодня студия Mechanics VoiceOver сообщила о том, что сборы на создание русской озвучки для Split Fiction менее чем за две недели уже достигли отметки в 85%.

На данный момент собрано 427 из необходимых 500 тысяч рублей. Студия поблагодарила пользователей за мощную поддержку и пообещала, что сделает всё возможное для скорейшего выхода качественной локализации для игры.

По словам Mechanics VoiceOver, работа над озвучку уже во всю идёт: начат перевод и подготовка монтажных листов. В начале апреля студия планирует продемонстрировать первое видео с примером озвучки, и будет регулярно держать всех в курсе статуса проекта.

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Комментарии: 8
Ваш комментарий
Vova S

Пол ляма за озвучку..

Переводите ₽₽₽ мне, я вам за неделю несколько вариантов актёров актрис запишу.

-26
CT3H

Ну так нагенерируй-запечатай под игру и выложи на всеобщую проверку целиком готовую озвучку.. Тебя запомнят и потом на следующую игру можешь собирать банк. Не? Неохота?)

21
VIT_G CT3H

Так, тихо! Тут люди вообще то слова на ветер бросают, а не дела делают

16
JohnTornton CT3H

зачем так делать, когда можно просто скамить, назвав сумму из воздуха и дурачки накидают сколько нужно
а по качеству оно будет на уровне 2005 года

-15
Юрий Тишанинов JohnTornton

Это вы сейчас про кого конкретно в плане скама?

6
simiola Юрий Тишанинов

Это он как обычно пернул в лужу

5