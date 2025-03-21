СМИ: несколько студий заинтересованы в переносе кооперативного экшена Split Fiction на большой экран

Не прошло и месяца с релиза Split Fiction, а в Голливуде уже разгорается борьба за права на его киноадаптацию. По данным Variety, несколько студий заинтересованы в переносе кооперативного экшена от Hazelight Studios на большой экран, а продюсированием займётся Story Kitchen.
Компания ранее приобрела права на экранизацию другой игры Hazelight, It Takes Two, но проект завис в производственном аду. Даже Юсеф Фарес, глава студии, не уверен в его судьбе, отмечая, что в Голливуде «много говорят, но мало делают». Однако успех Split Fiction может изменить ситуацию.
Игра, в которой две писательницы попадают в миры собственного творчества, вышла 6 марта и быстро завоевала признание критиков и игроков. За первую неделю Split Fiction разошлась тиражом 2 миллиона копий, что делает её одним из самых успешных релизов Hazelight.
В главных ролях Зендея и Белла Рамси.
Зачем на это киноадаптацию 🤦🤦 // Артём Савельев
Почему бы и нет
Потому что сценарий игры в теории очень неплохо ложится на сценарий фильма если вырезать все головоломки и беготню // Вадяс Свириденко
Затем, что может получиться отличный фильм в стиле "Первому игроку приготовиться".
Не не не. Руки прочь. Хватит уже уродских адаптаций. Есть увлекательная игра и этого достаточно. Вот Юсеф Фарес смог придумать СВОЮ историю и ее рассказать, так пусть тем же займутся создатели "большого кино". Хватит обсасывать чужие идеи!
Я думаю будет не о чем, split fiction интересна людям потому что это игра с разнообразным геймплеем итп и что можно играть в двоем + все уже знают их по it takes two и a way out, а так я не думаю что будет интересно смотреть на сериал или фильм с этими персонажами и что они будут прописаны нормально.. ну удачи им.
Размер экрана?
Тут то и игра так себе, ну а фильм про женщин "писательниц" будет выглядеть как ущемленное поделие.