СМИ: несколько студий заинтересованы в переносе кооперативного экшена Split Fiction на большой экран

Не прошло и месяца с релиза Split Fiction, а в Голливуде уже разгорается борьба за права на его киноадаптацию. По данным Variety, несколько студий заинтересованы в переносе кооперативного экшена от Hazelight Studios на большой экран, а продюсированием займётся Story Kitchen.

Компания ранее приобрела права на экранизацию другой игры Hazelight, It Takes Two, но проект завис в производственном аду. Даже Юсеф Фарес, глава студии, не уверен в его судьбе, отмечая, что в Голливуде «много говорят, но мало делают». Однако успех Split Fiction может изменить ситуацию.

Игра, в которой две писательницы попадают в миры собственного творчества, вышла 6 марта и быстро завоевала признание критиков и игроков. За первую неделю Split Fiction разошлась тиражом 2 миллиона копий, что делает её одним из самых успешных релизов Hazelight.