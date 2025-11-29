Состоялся релиз русской локализации для Split Fiction

Студия Mechanics VoiceOver объявила о выходе полной русской локализации для кооперативного экшена Split Fiction. Проект, работа над которым велась с марта 2025 года (когда была полностью собрана нужная сумма), наконец завершен и доступен для всех желающих абсолютно бесплатно.

Как сообщают авторы проекта, работа велась в сотрудничестве со студиями RavenCat и Kansai, которые занимались записью и режиссурой актеров. Студия выражает благодарность всему актерскому составу за максимальную отдачу, а также всем тем, кто поддержал проект.

Split Fiction - кооперативное приключение от создателей It Takes Two, в котором два игрока берут на себя роли писательниц Мио и Зои, оказавшихся в ловушке своих собственных историй после неудачного научного эксперимента. Им предстоит работать вместе, чтобы преодолевать головоломки и испытания в научно-фантастических и сказочных мирах, несмотря на изначальное соперничество.