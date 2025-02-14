Создатель It Takes Two и Split Fiction заявил, что его студия никогда не будет разрабатывать игры-сервисы

Юсеф Фарес, основатель Hazelight Studios и геймдиректор таких проектов, как It Takes Two и Split Fiction, заявил, что его студия никогда не будет разрабатывать игры-сервисы (GaaS). Фарес подчеркнул, что для успеха игры не обязательно следовать этому тренду, и выразил надежду, что издатели будут ценить творчество разработчиков, а не только прибыль.

Эти заявления прозвучали после недавних комментариев генерального директора Electronic Arts Эндрю Уилсона, который намекнул, что Dragon Age: The Veilguard не имела коммерческого успеха, потому что не имела элементов игр-сервисов. Hazelight Studios уже много лет сотрудничает с EA, которая издавала все предыдущие игры студии и даже Split Fiction, так что мысли Фареса по этому поводу, несомненно, интересны.

Фарес отметил, что студия всегда будет придерживаться своего видения и страсти. Он подчеркнул, что It Takes Two с тиражом более 20 миллионов копий доказала, что верность своей концепции может привести к огромному успеху.

Следующей игрой Hazelight Studios станет Split Fiction, кооперативное приключение, которое выйдет 6 марта 2025 года.