Создатель It Takes Two и Split Fiction заявил, что его студия никогда не будет разрабатывать игры-сервисы

Юсеф Фарес, основатель Hazelight Studios и геймдиректор таких проектов, как It Takes Two и Split Fiction, заявил, что его студия никогда не будет разрабатывать игры-сервисы (GaaS). Фарес подчеркнул, что для успеха игры не обязательно следовать этому тренду, и выразил надежду, что издатели будут ценить творчество разработчиков, а не только прибыль.
Эти заявления прозвучали после недавних комментариев генерального директора Electronic Arts Эндрю Уилсона, который намекнул, что Dragon Age: The Veilguard не имела коммерческого успеха, потому что не имела элементов игр-сервисов. Hazelight Studios уже много лет сотрудничает с EA, которая издавала все предыдущие игры студии и даже Split Fiction, так что мысли Фареса по этому поводу, несомненно, интересны.
Фарес отметил, что студия всегда будет придерживаться своего видения и страсти. Он подчеркнул, что It Takes Two с тиражом более 20 миллионов копий доказала, что верность своей концепции может привести к огромному успеху.
Следующей игрой Hazelight Studios станет Split Fiction, кооперативное приключение, которое выйдет 6 марта 2025 года.
Никогда не говори никогда.
Ага, вопрос денег может изменить курс.
Фаресу можно верить, толковый мужик. Пока он у руля, сервисных игор точно не будет.
Фарес конечно е№%%тый, но он ценит свою репутацию и я ему верю.
Стоит напомнить, что данная студия делала также замечательную A Way Out.
да-да, пока их не купит издатель покрупнее, а потом что скажут, то и будут клепать, хоть игры сервисы
Так они не хотят никому продаваться, им достаточно сотрудничества с еа.
Один из немногих в индустрии кто еще работает чтобы творить, а не грести бабло лопатами
Ну значит большие боссы просто сделают так, что это будет НЕ ЕГО студия. Делов то...
Игры он конечно хорошие делает, но реалистом тоже желательно оставаться в наши дни.
Единственный не достаток, что эти игры нельзя пройти в одиночку, могли сделать спутника как в Uncharted, но нет зачем это надо, мне ещё не нравиться то что они экран разделили это уместно только если на одном экране играете, но по сети как то совсем не то.
Пока Фарес делает успешные игры, так и будет. Увы, стоит только разок ошибиться, и прощай независимость, здравствуйте, игры из-под палки издателя.
В игре есть перевод на 11 языков, в том числе 7 с полной озвучкой. Но русский язык не поддерживается совсем! Ср..ные русофобы!
1. Они без понятия сколько русскоязычных людей купят игру вне РФ.
2. Проблему с оплатой за озвучку никто не отменял. А нанимать новые студии вне РФ рискованно, ибо дело качества и репутации.
3. В игре есть ру субтитры, так что сомневаюсь, что они русофобы.
Конечно без понятия, это же их первая игра, и они никогда не продавали свои игры, и русскоязычные пользователи никогда их игры не покупали(сарказм). Да я как бы не требую озвучку (куда уж нам, ведь русский язык всего лишь 3 в Стиме!), но хотя бы субтитры можно было добавить, сомневаюсь, что они не могли найти переводчика на русский язык. Я может неправильно выразился - в игре СОВСЕМ нет русского языка, даже в виде субтитров!
Зачем сравнивать прошлое с настоящим. Про русский я имел ввиду про предыдущие две: A way out и It Takes Two.
Я писал про их новую выходящую игру, видимо твой куриный мозг не был способен это понять
Да там походу EA подсуетилась, они же под ними по-моему ходят.