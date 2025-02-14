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Split Fiction 06.03.2025
Адвенчура, Кооператив
6 47 оценок

Создатель It Takes Two и Split Fiction заявил, что его студия никогда не будет разрабатывать игры-сервисы

butcher69
Новости

Юсеф Фарес, основатель Hazelight Studios и геймдиректор таких проектов, как It Takes Two и Split Fiction, заявил, что его студия никогда не будет разрабатывать игры-сервисы (GaaS). Фарес подчеркнул, что для успеха игры не обязательно следовать этому тренду, и выразил надежду, что издатели будут ценить творчество разработчиков, а не только прибыль.

Эти заявления прозвучали после недавних комментариев генерального директора Electronic Arts Эндрю Уилсона, который намекнул, что Dragon Age: The Veilguard не имела коммерческого успеха, потому что не имела элементов игр-сервисов. Hazelight Studios уже много лет сотрудничает с EA, которая издавала все предыдущие игры студии и даже Split Fiction, так что мысли Фареса по этому поводу, несомненно, интересны.

Фарес отметил, что студия всегда будет придерживаться своего видения и страсти. Он подчеркнул, что It Takes Two с тиражом более 20 миллионов копий доказала, что верность своей концепции может привести к огромному успеху.

Следующей игрой Hazelight Studios станет Split Fiction, кооперативное приключение, которое выйдет 6 марта 2025 года.

47
17
Комментарии: 17
Ваш комментарий
Миханик Шестеренкин

Никогда не говори никогда.

9
Аспиринчик

Ага, вопрос денег может изменить курс.

0
SewAwOw

Фаресу можно верить, толковый мужик. Пока он у руля, сервисных игор точно не будет.

0
answerx32

Фарес конечно е№%%тый, но он ценит свою репутацию и я ему верю.

8
JustA_NiceGuy

Стоит напомнить, что данная студия делала также замечательную A Way Out.

2
barabear

да-да, пока их не купит издатель покрупнее, а потом что скажут, то и будут клепать, хоть игры сервисы

0
SewAwOw

Так они не хотят никому продаваться, им достаточно сотрудничества с еа.

0
Kamishini1993

Один из немногих в индустрии кто еще работает чтобы творить, а не грести бабло лопатами

0
FatalleZ

Ну значит большие боссы просто сделают так, что это будет НЕ ЕГО студия. Делов то...

Игры он конечно хорошие делает, но реалистом тоже желательно оставаться в наши дни.

0
kotasha

Единственный не достаток, что эти игры нельзя пройти в одиночку, могли сделать спутника как в Uncharted, но нет зачем это надо, мне ещё не нравиться то что они экран разделили это уместно только если на одном экране играете, но по сети как то совсем не то.

0
Олег Дудин

Пока Фарес делает успешные игры, так и будет. Увы, стоит только разок ошибиться, и прощай независимость, здравствуйте, игры из-под палки издателя.

0
simiola

В игре есть перевод на 11 языков, в том числе 7 с полной озвучкой. Но русский язык не поддерживается совсем! Ср..ные русофобы!

-5
JustA_NiceGuy

1. Они без понятия сколько русскоязычных людей купят игру вне РФ.

2. Проблему с оплатой за озвучку никто не отменял. А нанимать новые студии вне РФ рискованно, ибо дело качества и репутации.

3. В игре есть ру субтитры, так что сомневаюсь, что они русофобы.

0
simiola JustA_NiceGuy

Конечно без понятия, это же их первая игра, и они никогда не продавали свои игры, и русскоязычные пользователи никогда их игры не покупали(сарказм). Да я как бы не требую озвучку (куда уж нам, ведь русский язык всего лишь 3 в Стиме!), но хотя бы субтитры можно было добавить, сомневаюсь, что они не могли найти переводчика на русский язык. Я может неправильно выразился - в игре СОВСЕМ нет русского языка, даже в виде субтитров!

0
JustA_NiceGuy simiola

Зачем сравнивать прошлое с настоящим. Про русский я имел ввиду про предыдущие две: A way out и It Takes Two.

-1
simiola JustA_NiceGuy

Я писал про их новую выходящую игру, видимо твой куриный мозг не был способен это понять

0
Viking90 simiola

Да там походу EA подсуетилась, они же под ними по-моему ходят.

0