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Split Fiction 06.03.2025
Адвенчура, Кооператив
6.6 89 оценок

Создатель Split Fiction и It Takes Two ненавидит микротранзакции в играх, считая, что из-за этого деградирует индустрия

Procy_on
Новости

Режиссер It Takes Two и Split Fiction Юсеф Фарес в очередной раз подтвердил свою ненависть к микротранзакциям в играх, объяснив, что они - "вид дерьма", который влияет на игровой дизайн, причем не в лучшую сторону.

С самого момента анонса последней кооперативной игры Hazelight Studios, Split Fiction, Фарес заявил, что в ней не будет "никаких лутбоксов, никаких микротранзакций, никакого дерьма". Эту идеологию он не раз повторял, недавно заявив MinnMax, что студия "никогда не будет использовать микротранзакции" в своих играх. Теперь он немного углубился в эту тему в видео, реагируя на комментарии на YouTube, объясняя, что считает микротранзакции "огромной проблемой" для игровой индустрии.

Отвечая на один из комментариев, в котором его фраза "никаких лутбоксов, никаких микротранзакций, никакого дерьма" была названа "словами, которыми нужно жить", Фарес сказал: "Конечно, и это относится ко всему, что мы делаем в Hazelight".

Я думаю, что такие вещи влияют на дизайн игры. Каждый раз, когда вы принимаете решение, дизайнерское решение, [основанное] на том, чтобы заработать больше денег на игре, я думаю, что это огромная проблема, и это останавливает нашу индустрию с творческой точки зрения.

Когда дело доходит до творчества, Фарес определенно знает свое дело. Split Fiction дебютировала в качестве самой рейтинговой игры года по версии Metacritic.

19
19
Комментарии: 19
Ваш комментарий
Despot_Aspid

Да. Сейчас бесплатный CoH3 пробую, а там имба танчики отдельно продают и пипл хавает и что самое странное нахваливает. Я сижу читаю, сам в шоке. Там один отзыв, крик души "это как если бы в Red Alert тяжёлый танк отдельно за доллары продавался"... Так и есть.

7
Кошачий комочек

а я считаю что кооп игры неинтересные так как надо обязательно иметь друга которого у меня нет да и одному приятно в полной тишине играть

3
Голубая Лагуна

Могу стать твоим другом)

7
Light of Tfuth

Кооп и онлайн этот мусор для статистики, никогда не приветствовал, оналайн и кооп в играх

0
HellowRainbow Голубая Лагуна

Насколько близко ты хочешь с ним подружиться? 🤨 с таким то ником

3
PolGhost

Ну так, кооп игры имеют свою аудиторию и немаленькую

1
Vaipen

Если про что-то говорят "мы этого никогда не сделаем", это значит, что это сделают, но когда нибудь потом.

А вот если говорят "мы это сделаем в ближайшее время", то это значит, что фигас два вы этого дождетесь.

2
Олег Дудин

Полностью поддерживаю Фареса в этом вопросе.

1
Пользователь ВКонтакте

// Андрей Остапенко

1
trueseva

Он чё подлизывает снгшникам?

-6
Norgar

Щас тут в коментариях,повесточные,объяснят что проблемы в игровой индустрии из за женских персонажей.

-12
Despot_Aspid

Часто неуместно и отталкивающе видеть в 100500 игре сильную и независимую, которая фрицев одной левой бам и мир спасла. Уже тошнит. Старые GoW иногда поигрываю как лекарство от этого маразма.

1
MagneticEnnio Despot_Aspid

ага как будто раньше не было ГГ женщин в играх не пиши бред

-4
Light of Tfuth Despot_Aspid

Как ты прав

0
Light of Tfuth MagneticEnnio

Бабам место около кухни и в постели.

-1
KeanuReeves Despot_Aspid

а сколько игр с сильными и независимыми мужчинами ты играл? и что, от этого все парни стали Рэмбо и спасателями мира? Нет, так в чем собственно разница? Пол не значит ничего и твои проекции на нём лишь указывают на твоё скудоумие. Лучшие снайперы во время второй мировой были женщины, ну это так, просто факт, но если сейчас выйдет игра о Людмиле Павлюченко ты и такие как ты, будут кричать что ЭтА пАвЕсТкА тАкОвА нЕ мОжЕт БыТь.

0