Создатель Split Fiction и It Takes Two ненавидит микротранзакции в играх, считая, что из-за этого деградирует индустрия

Режиссер It Takes Two и Split Fiction Юсеф Фарес в очередной раз подтвердил свою ненависть к микротранзакциям в играх, объяснив, что они - "вид дерьма", который влияет на игровой дизайн, причем не в лучшую сторону.
С самого момента анонса последней кооперативной игры Hazelight Studios, Split Fiction, Фарес заявил, что в ней не будет "никаких лутбоксов, никаких микротранзакций, никакого дерьма". Эту идеологию он не раз повторял, недавно заявив MinnMax, что студия "никогда не будет использовать микротранзакции" в своих играх. Теперь он немного углубился в эту тему в видео, реагируя на комментарии на YouTube, объясняя, что считает микротранзакции "огромной проблемой" для игровой индустрии.
Отвечая на один из комментариев, в котором его фраза "никаких лутбоксов, никаких микротранзакций, никакого дерьма" была названа "словами, которыми нужно жить", Фарес сказал: "Конечно, и это относится ко всему, что мы делаем в Hazelight".
Я думаю, что такие вещи влияют на дизайн игры. Каждый раз, когда вы принимаете решение, дизайнерское решение, [основанное] на том, чтобы заработать больше денег на игре, я думаю, что это огромная проблема, и это останавливает нашу индустрию с творческой точки зрения.
Когда дело доходит до творчества, Фарес определенно знает свое дело. Split Fiction дебютировала в качестве самой рейтинговой игры года по версии Metacritic.
Да. Сейчас бесплатный CoH3 пробую, а там имба танчики отдельно продают и пипл хавает и что самое странное нахваливает. Я сижу читаю, сам в шоке. Там один отзыв, крик души "это как если бы в Red Alert тяжёлый танк отдельно за доллары продавался"... Так и есть.
а я считаю что кооп игры неинтересные так как надо обязательно иметь друга которого у меня нет да и одному приятно в полной тишине играть
Могу стать твоим другом)
Кооп и онлайн этот мусор для статистики, никогда не приветствовал, оналайн и кооп в играх
Насколько близко ты хочешь с ним подружиться? 🤨 с таким то ником
Ну так, кооп игры имеют свою аудиторию и немаленькую
Если про что-то говорят "мы этого никогда не сделаем", это значит, что это сделают, но когда нибудь потом.
А вот если говорят "мы это сделаем в ближайшее время", то это значит, что фигас два вы этого дождетесь.
Полностью поддерживаю Фареса в этом вопросе.
// Андрей Остапенко
Он чё подлизывает снгшникам?
Щас тут в коментариях,повесточные,объяснят что проблемы в игровой индустрии из за женских персонажей.
Часто неуместно и отталкивающе видеть в 100500 игре сильную и независимую, которая фрицев одной левой бам и мир спасла. Уже тошнит. Старые GoW иногда поигрываю как лекарство от этого маразма.
ага как будто раньше не было ГГ женщин в играх не пиши бред
Как ты прав
Бабам место около кухни и в постели.
а сколько игр с сильными и независимыми мужчинами ты играл? и что, от этого все парни стали Рэмбо и спасателями мира? Нет, так в чем собственно разница? Пол не значит ничего и твои проекции на нём лишь указывают на твоё скудоумие. Лучшие снайперы во время второй мировой были женщины, ну это так, просто факт, но если сейчас выйдет игра о Людмиле Павлюченко ты и такие как ты, будут кричать что ЭтА пАвЕсТкА тАкОвА нЕ мОжЕт БыТь.