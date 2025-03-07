Создатель Split Fiction и It Takes Two ненавидит микротранзакции в играх, считая, что из-за этого деградирует индустрия

Режиссер It Takes Two и Split Fiction Юсеф Фарес в очередной раз подтвердил свою ненависть к микротранзакциям в играх, объяснив, что они - "вид дерьма", который влияет на игровой дизайн, причем не в лучшую сторону.

С самого момента анонса последней кооперативной игры Hazelight Studios, Split Fiction, Фарес заявил, что в ней не будет "никаких лутбоксов, никаких микротранзакций, никакого дерьма". Эту идеологию он не раз повторял, недавно заявив MinnMax, что студия "никогда не будет использовать микротранзакции" в своих играх. Теперь он немного углубился в эту тему в видео, реагируя на комментарии на YouTube, объясняя, что считает микротранзакции "огромной проблемой" для игровой индустрии.

Отвечая на один из комментариев, в котором его фраза "никаких лутбоксов, никаких микротранзакций, никакого дерьма" была названа "словами, которыми нужно жить", Фарес сказал: "Конечно, и это относится ко всему, что мы делаем в Hazelight".

Я думаю, что такие вещи влияют на дизайн игры. Каждый раз, когда вы принимаете решение, дизайнерское решение, [основанное] на том, чтобы заработать больше денег на игре, я думаю, что это огромная проблема, и это останавливает нашу индустрию с творческой точки зрения.

Когда дело доходит до творчества, Фарес определенно знает свое дело. Split Fiction дебютировала в качестве самой рейтинговой игры года по версии Metacritic.