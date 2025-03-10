Создатель Split Fiction ответил на обвинения в феминизме: "Меня не интересует, что у вас между ног"

Геймдиректор студии Hazelight, Юсеф Фарес, ответил на критику одного из пользователей соцсетей, который обвинил студию в пропаганде феминизма, поскольку главные героини Split Fiction - девушки.

По словам Фареса, образ главных героев Split Fiction основан на дочерях Фареса, которых так же зовут Мио и Зоя. При этом в предыдущих играх студии почти всегда главные герои были мужчинами:

Какого хрена? Кто-то действительно переживает, что главные героини - две девушки? В Brothers: A Tale of Two Sons были два парня, в A Way Out тоже два парня, в It Takes Two - парень и девушка, а теперь две девушки, и это внезапно стало проблемой? Да ладно вам. Идея персонажей основана на моих дочерях. Мне плевать, что у вас между ног, мне это не интересно, меня интересуют лишь хорошие персонажи.

В свою очередь игроки, которые уже прошли игру, отметили, что опасения другой "анти-воук" группы тоже не оправдались - как и в предыдущих играх студии, в Split Fiction нет ни намека на нетрадиционные сексуальные отношения между героями.