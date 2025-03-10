Создатель Split Fiction ответил на обвинения в феминизме: "Меня не интересует, что у вас между ног"

Геймдиректор студии Hazelight, Юсеф Фарес, ответил на критику одного из пользователей соцсетей, который обвинил студию в пропаганде феминизма, поскольку главные героини Split Fiction - девушки.
По словам Фареса, образ главных героев Split Fiction основан на дочерях Фареса, которых так же зовут Мио и Зоя. При этом в предыдущих играх студии почти всегда главные герои были мужчинами:
Какого хрена? Кто-то действительно переживает, что главные героини - две девушки? В Brothers: A Tale of Two Sons были два парня, в A Way Out тоже два парня, в It Takes Two - парень и девушка, а теперь две девушки, и это внезапно стало проблемой? Да ладно вам. Идея персонажей основана на моих дочерях. Мне плевать, что у вас между ног, мне это не интересно, меня интересуют лишь хорошие персонажи.
В свою очередь игроки, которые уже прошли игру, отметили, что опасения другой "анти-воук" группы тоже не оправдались - как и в предыдущих играх студии, в Split Fiction нет ни намека на нетрадиционные сексуальные отношения между героями.
В играх где нет нужды ассоциироваться себя с персонажем и есть выбор я и сам чаще выбираю женских персонажей - мне как-то приятней пялиться на женский зад. Да и у большинства других проблемы не женскими персонажами, а с их умышленно уродский внешкой типа как в новой fable. Здесь же девушки вроде обычные. У меня претензий нет
Поддерживаю твой взгляд на вещи
Я об этом писал под другими новостями о игре. Девушки здесь действительно обычной внешности. И вполне нормально. Уродками в угоду повестки не сделали. НО, здесь же тоже хватает тех, кто обвинил разработчиков в потаканию повестке. Это грустно, что люди везде видят повестку, даже там где ее нет (вспомнил как трейлер игры про выживание в мире Терминатора, обвиняли люди в комментариях, за поддержку повестки, ведь в трейлере Терминатор убивал БЕЛЫХ мужиков)
Зачем надо обязательно на зад то смотреть? Глаза сами туда поворачиваются что-ли?))
Согласен.
Игра от третьего лица- беру полуголую соску.
Игра от первого или в изометрике- можно поиграть за мужика.
а ты сыграй и проверь. Природу не нае.ешь))
Ладно, так уж и быть, поверим. Но если что, мы бдим!
Ну и в чем он не прав? База.
Фарес просто еще раз доказал свою адекватность, в нынешней игровой индустрии это уже подвиг) На самом деле мужик здравомыслящий и отстаивающий свою позицию уже много лет, что не может не радовать)
Ну, сказать честно, хорошие персонажи у него не получились. По сравнению с it takes two, игра слабее заметно. История вообще не цепляет, а разрыв в качестве контента одной героини просто небо и земля. Когда бегаете по основным главам Мио, то это похоже на Трон. Когда бегаете по второстепенным сюжетам Мио, то это про спасение от сверхновы. Когда бегаете по квестам Зои, это собирание яблок пердящей свиньей...
Но что скажут эксперты PG?..
Это донатная помойка с лутбоксами и батлпассами. Пруфы- ниже.
наверно что то типа "что не скажешь что бы оправдать вок"
Его отговорки считаю наигранными, как собственно и всегда так делают. Феминизм местами - зашквар. В особенности, когда и им прикрываются и другими "ценностями", например тянут лучшее для женщин из патриархата. Ну и когда в правах им, феминизмом, ущемляют нас, мужчин. А поиграть за баб, за красивых - почему нет. Я конечно же не эксперт, поэтому подождём настоящих экспертов.)
А насчёт повесточки- эту грязь нужно выжигать напалмом.
Чтобы петухи, набранные в ААА-конторы по квотам, боялись выпускать соевое GoWно вроде вейлгарда (который изначально был франшизой от мужиков для мужиков).
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И они уже боятся, как видишь. Чел из самой петушиной конторы ЕА пытается убедить нас, что игра НЕ соевая, а не наоборот.
дно - без двух игроков ни как.
да конечно, 2 бабы, одна из них обязательно черная
Хорошо, что Юсеф Фарес белый...
Если автор писал их со своих дочерей, и одна из них чёрная...
Видимо его жена пила много кофе.
А аленяшка в конце с букетиком, будущий обеспечун. Серьёзная картинка, кто понял, тот понял.