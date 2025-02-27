Создатель Split Fiction: "У нас никогда не будет микротранзакций. Никаких глупостей - нас волнуют лишь игры"

У главы студии Hazelight Юсефа Фареса состоялось интервью, в котором он рассказал о будущем студии. Ранее он сообщил о том, что студия никогда не станет заниматься разработкой игр-сервисов:
Теперь Фарес уточнил, что Hazelight не собирается выходить на биржу и продаваться какой-либо компании. Кроме того, микротранзакции - это то, чего точно не будет в играх студии:
Hazelight не выйдет на биржу. Не будет никаких микротранзакций. Никаких глупостей - нас волнуют лишь игры, и всё.
Несмотря на то, что студия планирует продолжать придерживаться разработки кооперативных проектов, Фарес не исключает, что когда-то студия может взяться и за создание игры для одиночного прохождения.
Фарес упомянул, что бюджет Split Fiction в 2 раза больше бюджета It Takes Two. При этом студия не собирается выпускать DLC для игры - весь контент в игре будет доступен игрокам сразу на релизе. Split Fiction выйдет 6 марта на PC, PS5 и Xbox Series X/S.
Есть предзаказ уже?
давно уже. 2800р стоит
сказал Фарес и не стал добавлять в игру русский язык из-за всемирной повесточки...
Какое это имеет отношение к тому что он сказал? И это не Фарес решил не добавлять русский язык а Electronic Arts под которыми и ходит Фарес.
Кстати официальной русской озвучки не было и в It Takes Two..
йоу, локализация - это работа не разработчика :)
причем тут ЕА? они просто издатель, который даже не вмешивается в разработку, так как студия Фореса НЕ ПРИНАДЛЕЖИТ ЭЛЕКТРОНИКАМ, это сторонняя студия.
и да, в драгон эйдж веилгард был русский язык, что ты на это скажешь, клоун позорный?
и да х2, в ит тейкс ту был русский перевод, как и в эвэйаут
да ты что? а кого? водителя?
Это работа издателя, шутник