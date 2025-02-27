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Split Fiction 06.03.2025
Адвенчура, Кооператив
6.1 50 оценок

Создатель Split Fiction: "У нас никогда не будет микротранзакций. Никаких глупостей - нас волнуют лишь игры"

AceTheKing
Новости

У главы студии Hazelight Юсефа Фареса состоялось интервью, в котором он рассказал о будущем студии. Ранее он сообщил о том, что студия никогда не станет заниматься разработкой игр-сервисов:

Создатель It Takes Two и Split Fiction заявил, что его студия никогда не будет разрабатывать игры-сервисы

Теперь Фарес уточнил, что Hazelight не собирается выходить на биржу и продаваться какой-либо компании. Кроме того, микротранзакции - это то, чего точно не будет в играх студии:

Hazelight не выйдет на биржу. Не будет никаких микротранзакций. Никаких глупостей - нас волнуют лишь игры, и всё.

Несмотря на то, что студия планирует продолжать придерживаться разработки кооперативных проектов, Фарес не исключает, что когда-то студия может взяться и за создание игры для одиночного прохождения.

Фарес упомянул, что бюджет Split Fiction в 2 раза больше бюджета It Takes Two. При этом студия не собирается выпускать DLC для игры - весь контент в игре будет доступен игрокам сразу на релизе. Split Fiction выйдет 6 марта на PC, PS5 и Xbox Series X/S.

4
11
Комментарии: 11
Ваш комментарий
Лидер 666

Есть предзаказ уже?

0
JohnTornton

давно уже. 2800р стоит

1
Footmob
"Никаких глупостей - нас волнуют лишь игры, и всё"

сказал Фарес и не стал добавлять в игру русский язык из-за всемирной повесточки...

-6
Suntorych

Какое это имеет отношение к тому что он сказал? И это не Фарес решил не добавлять русский язык а Electronic Arts под которыми и ходит Фарес.
Кстати официальной русской озвучки не было и в It Takes Two..

3
Anton Vasiljev

йоу, локализация - это работа не разработчика :)

2
JohnTornton Suntorych

причем тут ЕА? они просто издатель, который даже не вмешивается в разработку, так как студия Фореса НЕ ПРИНАДЛЕЖИТ ЭЛЕКТРОНИКАМ, это сторонняя студия.

и да, в драгон эйдж веилгард был русский язык, что ты на это скажешь, клоун позорный?

и да х2, в ит тейкс ту был русский перевод, как и в эвэйаут

-3
JohnTornton Anton Vasiljev

да ты что? а кого? водителя?

-4
Anton Vasiljev JohnTornton

Это работа издателя, шутник

0