Создатель Split Fiction: "У нас никогда не будет микротранзакций. Никаких глупостей - нас волнуют лишь игры"

У главы студии Hazelight Юсефа Фареса состоялось интервью, в котором он рассказал о будущем студии. Ранее он сообщил о том, что студия никогда не станет заниматься разработкой игр-сервисов:

Теперь Фарес уточнил, что Hazelight не собирается выходить на биржу и продаваться какой-либо компании. Кроме того, микротранзакции - это то, чего точно не будет в играх студии:

Hazelight не выйдет на биржу. Не будет никаких микротранзакций. Никаких глупостей - нас волнуют лишь игры, и всё.

Несмотря на то, что студия планирует продолжать придерживаться разработки кооперативных проектов, Фарес не исключает, что когда-то студия может взяться и за создание игры для одиночного прохождения.

Фарес упомянул, что бюджет Split Fiction в 2 раза больше бюджета It Takes Two. При этом студия не собирается выпускать DLC для игры - весь контент в игре будет доступен игрокам сразу на релизе. Split Fiction выйдет 6 марта на PC, PS5 и Xbox Series X/S.