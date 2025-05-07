Split Fiction достигла продаж в 4 млн копий и оказалась большим успехом для EA

По словам EA, у Split Fiction был «чрезвычайно успешный запуск», поскольку последняя кооперативная приключенческая игра от Hazelight Studios была продана тиражом около 4 миллионов копий. Игра была отмечена EA в своем отчете по итогам финансового года 2025 года и считалась ключевой частью того, что привело к «сильному завершению» года наряду с EA Sports FC 25.
Hazelight Studios продолжила новости из финансового отчета постом в своем официальном аккаунте X, в котором говорилось:
Продано 4 миллиона! Так много из вас уже приобрели Split Fiction, это потрясающе... Видя, как вам нравится наша игра, и какую любовь вы проявляете к Мио, Зои и друг к другу, мы здесь, в Hazelight, согреваем свои сердца. И так много хот-догов сделано...
Предыдущая игра Hazelight и обладатель награды «Игра года» на TGA 2021 года It Takes Two превысила 20 миллионов проданных копий в марте 2025 года. Split Fiction предстоит пройти долгий путь, чтобы достичь этой отметки, но, безусловно, похоже, она верном пути.
Отборный шлак, мозгов купившим...
Было ещё больше если бы дали бота но не судьба.