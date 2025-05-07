Split Fiction достигла продаж в 4 млн копий и оказалась большим успехом для EA

По словам EA, у Split Fiction был «чрезвычайно успешный запуск», поскольку последняя кооперативная приключенческая игра от Hazelight Studios была продана тиражом около 4 миллионов копий. Игра была отмечена EA в своем отчете по итогам финансового года 2025 года и считалась ключевой частью того, что привело к «сильному завершению» года наряду с EA Sports FC 25.

Hazelight Studios продолжила новости из финансового отчета постом в своем официальном аккаунте X, в котором говорилось:

Продано 4 миллиона! Так много из вас уже приобрели Split Fiction, это потрясающе... Видя, как вам нравится наша игра, и какую любовь вы проявляете к Мио, Зои и друг к другу, мы здесь, в Hazelight, согреваем свои сердца. И так много хот-догов сделано...

Предыдущая игра Hazelight и обладатель награды «Игра года» на TGA 2021 года It Takes Two превысила 20 миллионов проданных копий в марте 2025 года. Split Fiction предстоит пройти долгий путь, чтобы достичь этой отметки, но, безусловно, похоже, она верном пути.