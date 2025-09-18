Split Fiction получила престижную награду за "Выдающийся шведский дизайн" - её вручал лично принц Швеции

Кооперативный экшен Split Fiction от студии Hazelight получил престижную награду за "Выдающийся шведский дизайн". Саму награду основали в 1983 году, но в 2005-м её заменили национальными призами Design S и Ung Svensk Form.

Награда вернулась к первоначальному виду лишь в сентябре 2025 года. Split Fiction стала первой игрой, удостоившейся этой премии. Обычно её вручают за выдающиеся дизайнерские решения в разных сферах, включая моду, архитектуру и технологии.

Принц Швеции Карл Филипп лично вручил премию геймдизайнеру Юсефу Фаресу, который руководил производством.