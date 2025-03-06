Split Fiction стала первой игрой EA, получившей оценку 90+ на Metacritic за десятилетие после релиза Mass Effect 3

Новая приключенческая игра Split Fiction от Hazelight Studios получила всеобщее признание игровых критиков, которые выставили совокупный балл 91 на Metacritic. Таким образом, она стала первой игрой EA, получившей оценку 90+ за десятилетие.
Последняя игра EA, получившая Metascore 90 или выше, была Mass Effect 3 2012 года с оценкой 93. По совпадению, и последняя, и Split Fiction вышли в один и тот же день, с разницей в 13 лет. С 2012 года такие игры, как Battlefield 1 от DICE в 2016 году и предыдущая игра Hazelight Studios It Takes Two в 2021 году, были довольно близки к достижению отметки 90+, но в конечном итоге немного не дотянули.
Учитывая высокую оценку, похоже, что Split Fiction предлагает даже более захватывающий кооперативный опыт, чем отмеченная наградами It Takes Two. Недавно директор игры Йозеф Фарес сообщил, что на прохождение уходит около 12–14 часов, в зависимости от того, выполнил ли игрок весь побочный контент. Эта продолжительность примерно такая же, как и у It Takes Two.
Подобно предыдущим играм Hazelight, Split Fiction разработана исключительно для кооперативного многопользовательского режима с разделенным экраном, требующего участия двух игроков либо локально, либо онлайн. Игра доступна для PS5, Xbox Series X|S и ПК. Игроки берут на себя роли Зои и Мио, двух авторов, которые оказались в ловушке своих собственных повествований.
значит много занесли или что?
Или что
так ЕА только издатель
И спонсоры, то что не мешали уже хорошо
Шутки шутками, а игре реально нужно издание с другом/подругой в комплекте :))
Но тогда будет не до игры. )
"Игроки берут на себя роли Зои и Мио, двух авторов, которые оказались в ловушке своих собственных повествований." - Типа Comix zone что-ли
Они теперь Фареса неотпустят
через пару часов релиз уже, готовьтесь качать
Определитесь уже, Юсеф или Йозеф....
повесточный кал
Тут бабы, да ещё одна из них не того цвета, а это значит, по правилам PG, что игра плохая.
дай угадаю, ты и так не собирался в это играть и нашел себе оправдание что якобы в игре повестка хотя ни одного инфоповода на эту тему не было
зато по правилам IGN
2 бабы , одна из них черная, ни какой повестки конечно же нет
какой тебе инфоповод нужен? чтобы разрабы вышли и сказали "мы делаем игру для меньшинств и пропаганды" збс обычно подобное подается под соусом и не особо очевидно по крайней мере до того как они переключились на агрессивный режим
Если за бабу буишь играть, то пинус уменьшается на 1 см в год - думай и считай - оно тебе надо?
А глядя на мужиков увеличивается? )
за мужика ты выполняешь роль мужика,
играешь за мужика - живёшь мужиком в игре - чувствуешь себя хозяином жизни в игре,,
не чувствуешь себя слабой, хрупкой и сексуальной,
твой мозг соответственно выбрасывает те гормоны к-е нужны тебе для жизни (игры)
но игра - это же часть жизни, люди проводят в играх стабильное время почти ежедневно
p.s. кроме шуток в этом определённо что-то есть, сейчас по сути любая игра ролевая из-за реалистичности
Нда, какой же тупой комментарий. Без шуток. Я обычно сдерживаюсь и пытаюсь не переходить на личности, но в данном случае - нет. Комментарий реально тупой
И ладно, если бы человек шутил. Но судя по дальнейшему - нет. Вероятнее всего, он действительно считает, что мужику играть за девушку - зазорно
И ничего, что игры - это игры. В подавляющем большинстве случаев - не более чем выдумка для развлечения. И ничего, что годами люди играют в те же Bayonetta, в тот же The Witcher 3 (где есть сегменты за Цири), в те же Tomb Rider, Resident Evil и т.д. и т.п.
Нет. Если играешь - минус пис*н. И в его логике, раз у нас идет противопоставление мужика и женщины, почему-то женщина уменьшает пис*н, а мужчина - никак не влияет. Хотя должен увеличивать, согласно его же логике. И тут кстати всплывает резко вопрос: - а какой ориентации человек оставивший изначальный комментарий, если пол - вроде мужской, а девушки вызывают у него исключительно уменьшение пис*на?
пинусу хорошо когда ты просто глазеешь на модельку - это понятно и понятно маркетологам,,
но
когда начинается игровой процесс ты невольно (твой моск) будешь ассоциировать себя с персонажем к-м управляешь, так работают - любые ролевые игры, я имею ввиду настолки теже или живые ролевые игры или костюмированные вечеринки
Вот ответь ты бы пошёл на костюмированное мероприятие в костюме Ады Вонг или лучше Леона?
сексуальных женских персов давно пихают в игры, но серьёзные мужики сторонятся этого это точно поверь. Есть поговорка - делу время потехе час. Т.е. игра это испытание рефлексов ума, а секс это секс - для чего сидеть в игре со стояком? Я хз.
P.s. слышал про людей к-е воспитаны стаей волков, там младенцы росли среди волчат, как думаешь кто из таких вырос фемственный Жастин Бибер, нет думаю - Берсерк
Ох уж эти "мужики", которые боятся осуждения со стороны таких же, как они...
P. S. Гендерные роли - пережиток прошлого.