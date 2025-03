Split Fiction стала первой игрой EA, получившей оценку 90+ на Metacritic за десятилетие после релиза Mass Effect 3

Новая приключенческая игра Split Fiction от Hazelight Studios получила всеобщее признание игровых критиков, которые выставили совокупный балл 91 на Metacritic. Таким образом, она стала первой игрой EA, получившей оценку 90+ за десятилетие.

Последняя игра EA, получившая Metascore 90 или выше, была Mass Effect 3 2012 года с оценкой 93. По совпадению, и последняя, ​​и Split Fiction вышли в один и тот же день, с разницей в 13 лет. С 2012 года такие игры, как Battlefield 1 от DICE в 2016 году и предыдущая игра Hazelight Studios It Takes Two в 2021 году, были довольно близки к достижению отметки 90+, но в конечном итоге немного не дотянули.

Учитывая высокую оценку, похоже, что Split Fiction предлагает даже более захватывающий кооперативный опыт, чем отмеченная наградами It Takes Two. Недавно директор игры Йозеф Фарес сообщил, что на прохождение уходит около 12–14 часов, в зависимости от того, выполнил ли игрок весь побочный контент. Эта продолжительность примерно такая же, как и у It Takes Two.

Подобно предыдущим играм Hazelight, Split Fiction разработана исключительно для кооперативного многопользовательского режима с разделенным экраном, требующего участия двух игроков либо локально, либо онлайн. Игра доступна для PS5, Xbox Series X|S и ПК. Игроки берут на себя роли Зои и Мио, двух авторов, которые оказались в ловушке своих собственных повествований.